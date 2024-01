Peugeot 2008 GT Hybride : voici son prix toutes options

Peugeot 2008 GT Hybride

Bonne nouvelle : le nouveau Peugeot 2008 Hybride est enfin arrivé au catalogue et au configurateur en France. Et la seconde bonne nouvelle, ce sont des tarifs finalement plus proches de la version Puretech 130 EAT8 que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Nous avons donc voulu étudier le prix de ce nouveau 2008 Hybride en configuration GT, toutes options.

Une version GT facturée 34200 euros hors options

En entrée de gamme Active, la nouvelle motorisation Hybrid 136 e-DCS6 est facturée 30700 euros prix catalogue, et 29480 euros sur le Peugeot Store.

La version GT est nettement plus chère : 34200 euros prix catalogue, contre 33500 euros pour le moteur sortant Puretech 130 EAT8. De quoi inciter les acheteurs à se tourner dès à présent sur cette motorisation hybride type MHEV, qui vient aussi remplacer le moteur diesel BlueHDI 130 EAT8 arrêté en décembre dernier.

Mais revenons à la configuration de ce nouveau 2008 GT Hybride toutes options.

Peinture : si la teinte gris selenium est gratuite, il faut ajouter entre 530 et 720 euros pour une peinture métallisée. Nous avons donc sélectionné le rouge Elixir, facturé 720 euros.

Sellerie : de série, la sellerie est en tissu et TEP, tri-matières. Mais une option est proposée : la sellerie Alcantara Executive à 1350 euros. Cette option comprend les sièges avant chauffants, et le siège conducteur à réglages électriques et massant.

Jantes : les nouvelles jantes alliage 17″ sont de série, mais une option jantes alliage 18″ est disponible à 240 euros, ou à 260 euros avec la pré-disposition roue de secours. La roue de secours galette sera ensuite ajoutée en concession, et ajoutée sur la facture, souvent aux alentours des 200 euros.

Options : Vous avez ensuite plusieurs options proposées, qui commencent par le toit ouvrant électrique proposé à 960 euros.

Pour 390 euros, le pack Drive Assist Plus comprend le régulateur de vitesse adaptatif, et l’aide au maintien de position dans la voie.

A 690 euros, l’attelage escamotable et démontable sans outil ajoute une fonction qui devrait intéresser un certain nombre de clients.

Il vous reste ensuite deux options possibles : le pack vision à 290 euros avec caméras 360° et surveillance des angles morts, et le pack navigation à 240 euros.

On remarque quelques lacunes : il n’existe plus de système Hifi optionnel, et le hayon motorisé n’est pas proposé.

Le prix catalogue d’un 2008 GT Hybride 136 toutes options est de 39250 euros, et le Peugeot Store vous octroie une remise avec un prix final de 37710 euros. Avec 112 g de rejets de CO2, il n’y aura pas de malus écologique à payer : c’est également un bon point.

Malgré tout la catégorie supérieure n’est pas très loin, puisque l’actuel 3008 GT Hybride 136 est affiché sur le Peugeot Store à 41400 euros. Mais à ce prix, vous n’avez pas encore coché une seule option…