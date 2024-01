Renault Scénic Evolution : que vaut l’entrée de gamme à 34990 euros ?

Renault Scénic Evolution 2024

Renault attaque fort dès ce début d’année en présentant la gamme et les prix de son nouveau Scénic électrique. Et on ne s’attendait pas à une telle offensive : les prix débutent à 39990 euros pour un Scénic Evolution ( prix catalogue ). Mais que vaut ce premier prix, est-il suffisant pour la plupart des automobilistes ?

Le Scénic Evolution autonomie confort

Pour le lancement, la gamme du Scénic comporte les finitions Evolution et Techno, avec des packs optionnels Esprit Alpine ou Iconic sur ce niveau Techno.

Sur le configurateur Renault, le Scénic Evolution autonomie confort est même affiché à 34990 euros, bonus écologique de 5000 euros déduit. Un prix d’appel intéressant !

A ce tarif, vous aurez droit à la plus petite motorisation électrique, qui développe 170 ch, accompagnée de l’autonomie « confort » de 430 km avec sa batterie de 60 kW.

Il faut ajouter 7000 euros pour passer à la puissance de 220 ch avec la grande autonomie de 623 km, et batterie de 87 kW.

En dehors de l’écart de puissance, c’est votre utilisation qui va déterminer si cette version est la bonne. Avec une autonomie proche des 400 km en mixte, il ne sera pas possible de rouler 2 heures sur autoroute sans recharger et garder un peu de marge. Les grands voyages imposeront sans conteste la version grande autonomie.

Renault Scénic Evolution 2024

Quel équipement de base pour le Scénic Evolution ?

En entrée de gamme, la dotation de ce Scénic Evolution n’est heureusement pas dépouillée : celle-ci comprend la climatisation automatique bizone, la pompe à chaleur, le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, les jantes alliage 19″ diamantées, une sellerie tissu, les projecteurs full LED, le bouclier avant sport avec lame F1, les rétroviseurs noir brillant, la carte Renault avec démarrage mains libres, les rétroviseurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, le tableau de bord numérique, les clignotants à défilement, les radars de stationnement arrière, le chargeur AC de 7 kW, le chargeur DC de 130 kW, le purificateur d’air…

Le niveau d’équipement est donc déjà très satisfaisant, avec une présentation extérieure soignée. Les bas de gamme avec de petites jantes, c’est terminé !

Ceux qui en veulent davantage pourront basculer sur la finition Techno, affichée 2000 euros de plus avec des équipements supplémentaires comme le système open R Link 12″, le système audio Arkamys, le hayon motorisé, multi-sense, la commutation automatique des feux de route, l’aide au parking avant et latérale.

Du côté des options, on salue la présence gratuite de la peinture métallisée rouge flamme. Il faudra en revanche débourser 1000 euros pour s’offrir le système multimédia openR link 9″ avec Google intégré, audio Arkamys Auditorium et chargeur de téléphone à induction. En cochant cette option, vous ne serez plus qu’à 1000 euros de la finition Techno, ce qui vous poussera à changer de niveau de finition !

Pour bénéficier du chargeur embarqué AC 22 kW, il faut là aussi ajouter 2000 euros.

La taille de l’écran central ne fait pas rêver

Bilan

Ce Scénic Evolution autonomie confort s’adresse donc plutôt à ceux qui n’ont pas prévu de faire de grands voyages, et veulent utiliser leur SUV dans un rayon limité. Si le niveau d’équipement de base semble très complet, l’absence du système open R Link avec grand écran pousse à partir sur une version Techno. Pour 2000 euros de plus, la finition Techno semble donc s’imposer, et sera clairement plus facile à revendre qu’une version Evolution avec un petit écran…