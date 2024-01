Renault Espace 2024 : le prix du modèle toutes options

Commercialisé en 2023, le nouveau Renault Espace est une déclinaison longue et 7 places de l’Austral. Actuellement au sommet de la gamme Renault en attendant le nouveau porte-étendard, le Rafale, combien vaut l’Espace toutes options ? C’est la question à laquelle nous allons répondre !

Pour configurer un Espace toutes options, nous sommes logiquement partis d’une version 7 places. Et la version la plus chère n’est pas l’Espace Esprit Alpine, mais l’Espace Iconic facturé 49500 euros. A ce prix, aucun choix au niveau des moteurs : en attendant la version hybride rechargeable, seule la motorisation E-TECH 200 est proposée.

Peintures : le rouge flamme métallisé est la peinture offerte, c’est autrement plus seyant qu’un blanc non métallisé. Vous pouvez aussi choisir une autre teinte, comme le Gris Schiste métallisé. Ce gris n’est d’ailleurs pas proposé en gris mat sur cette finition.

Jantes : aucune option possible, avec des jantes 20″ Effie diamantées noires de série.

Sellerie : là encore, la sellerie cuir gris sable clair perforée avec surpiqûres et joncs ambrés est de série.

Options : 6 options sont disponibles sur cette configuration. A 500 euros, le pack advanced driving assist comprend active driver assist, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse. Trois options à 1000 euros sont ensuite proposées : les projecteurs LED Matrix Vision, le toit en verre fixe panoramique, et le pack Harman Kardon avec 12 HP et système multimédia openR link 12″.

Deux autres options sont encore proposées : la roue de secours temporaire à 200 euros, et l’affichage tête haute 9,3″ à 800 euros.

Toutes options à plus de 54000 euros avant les accessoires !

Le prix total de l’Espace Iconic E-TECH 200 toutes options s’élève donc à 54450 euros….avant de passer au rayon accessoires ! Vous pouvez alors ajouter de nombreux éléments, tels que le pack de personnalisation extérieure gris dark metal à 450 euros, le coffre de toit modulable Urban Loader 300-500 l à 780 euros, l’accoudoir arrière nomade à 150 euros, le seuil de coffre à 80 euros, le tapis de sol à 80 euros, les tapis de sol à 99 euros, la protection de coffre modulable easyflex à 175 euros, l’Organisateur multifonction sur siège avant à 100 euros, les barres de toit aluminium quickfix à 272 euros, le pack marchepieds premium à 699 euros, le pack attelage escamotable électrique 13 broches à 1500 euros, et le Porte-vélos plateforme pour 3 vélos sur attelage 13 broches à 520 euros.

Avec tous ses accessoires, l’Espace grimpe à la modique somme de 59354 euros ! Il est donc probable qu’avec l’arrivée de la motorisation E-TECH rechargeable de 300 ch, on soit proche des 70000 euros.