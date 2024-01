La nouvelle Skoda Superb Combi 2024 dévoile son prix de base à 45870 euros

La nouvelle Skoda Superb Combi dévoile son prix de base à 45870 euros

Skoda dévoile la gamme et les prix de sa nouvelle Superb Combi, qui débutent à 45870 euros. Dans un premier temps la gamme est simple, avec deux niveaux de finition et deux motorisations, en voici les détails.

Une gamme simple pour le lancement de la nouvelle Superb Combi

Comme les Volkswagen Passat et Tiguan, la nouvelle Skoda Superb Combi 2024 n’est pas particulièrement fournie en motorisations. Seules deux motorisations thermiques sont proposées : l’éternel 2.0 TDI de 150 ch, et le moteur e-TSI 150 avec hybridation légère.

En entrée de gamme, la Superb Combi Selection est déjà correctement équipée avec de série : 8 airbags, climatisation à régulation automatique tri-zones, sièges avant chauffants, parapluie intégré dans la portière côté conducteur, Smartlink (Android Auto , Apple Carplay ) sans fil, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul, dispositif Phonebox réfrigéré à recharge par induction, projecteurs avant et feux arrière à LED.

La finition supérieure Laurin & Klement ajoute de nombreux éléments techniques et de confort : sellerie cuir perforée spécifique, direction assistée asservie à la vitesse, DCC Pro couplé au contrôle adaptatif du châssis, Driving mode select, Sound System Canton avec 14 haut-parleurs, vitrage acoustique, vitres et lunette arrière surteintées, couvre-coffre automatique, appuie-têtes arrière avec supports de tête de type « Avion », feux arrière Full LED avec clignotants à défilement.

Skoda annonce le démarrage des livraisons en avril 2024. Deux versions arriveront ensuite : la Superb berline, et la version hybride rechargeable iV annoncée avec 100 km d’autonomie. Il est également probable qu’une version Sportline soit présentée ultérieurement. La gamme débute donc de manière incomplète, avec une offre moteurs très limitée. Qui voudra payer 54330 euros pour une Superb Combi essence avec une puissance de 150 ch seulement ? Skoda propose certes une belle habitabilité et un bon équipement à ce tarif, mais technologiquement et face à des offres électriques, ce modèle peut sembler désuet. Il faudra attendre les versions iV pour avoir une offre plus convaincante, qui risque hélas d’être hors de prix !