Volkswagen T-Roc VW Edition : la bonne affaire de la gamme ?

Volkswagen T-Roc VW Edition

Le Volkswagen T-Roc profite lui aussi de la nouvelle série spéciale VW Edition. Une série bien placée en prix et qui soigne son équipement, enrichi par rapport à une version Life. Est-ce qu’il s’agit de la meilleure affaire de la gamme ?

Un rapport prix-équipements en nette hausse

Volkswagen attaque fort en ce début d’année avec une série spéciale qui compte bien s’imposer rapidement dans les ventes. Et comme une série spéciale n’est jamais éternelle, voilà de quoi pousser les acheteurs à ne pas trainer…

Conçu à partir de la finition Life, le T-Roc VW Edition se positionne à 200 euros de moins : il est donc en deuxième niveau de gamme derrière le modèle basique simplement appelé T-Roc.

Les prix débutent à 31600 euros avec le petit 3 cylindres 1.0 TSI de 110 ch, en boite manuelle à 6 rapports. Mais l’offre est complète puisque les autres motorisations essence et diesel de 150 ch sont aussi proposées, en boite mécanique ou DSG. Le T-Roc VW Edition 1.5 TSI DSG 7 est vendu 36335 euros, alors que l’équivalent en diesel ( TDI 150 DSG 7 ) culmine à 40530 euros. Les acheteurs auront donc le choix entre les 5 motorisations des versions coeur de gamme. La motorisation essence de 190 ch ne fait d’ailleurs plus partie du catalogue, Volkswagen a maintenu la version R forte de 300 ch mais dont le malus écologique de 60000 euros fera doubler le prix ! Autant dire que la retirer du catalogue reviendra au même, personne ne risque d’en acheter…

Mais revenons à cette série spéciale. La marque annonce un avantage client de 2300 euros, en raison d’un équipement enrichi par rapport à une version Life.

Elle reprend déjà les équipements de cette version : Keyless Access, Park Assist, Light Assist, Système Audio & Infotainment ‘Ready 2 Discover’, Digital Cockpit, Projecteurs à LED pour feux de croisement et de route, App-Connect sans fil et Lane Assist. L’équipement s’enrichit en plus des jantes alliage 17″ Johannesburg ( 16″ sur la version Life ), de la peinture métallisée ( les peintures unies bi-ton sont également gratuites, mais il faut payer 560 euros pour les peintures métallisées bi-ton ), des vitres arrière surteintées, de la caméra de recul Rear View…

La présentation est donc plus sympathique, pour un prix inférieur. Globalement cette série présente donc le meilleur rapport prix-équipements de la gamme, avec un look proche de la version Style. En dehors de ceux qui veulent absolument la présentation R-Line, c’est donc incontestablement la version à choisir. Cette série est également présente sur d’autres modèles, comme le Tiguan VW Edition.