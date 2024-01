Voici pourquoi « Esprit Alpine » n’est qu’une option sur le nouveau Scénic E-TECH

Scénic E-TECH

Renault a dévoilé sa gamme de prix pour le nouveau Scénic E-TECH 100 % électrique. Et comme de rares marques comme BMW, la marque a adapté son offre aux règles du bonus écologique. Vous allez donc comprendre pour le haut de gamme « Esprit Alpine » n’est pas une finition, mais une option !

Renault utilise pleinement les règles du bonus 2024

Avec le nouveau bonus écologique 2024, il existe toujours la fameuse règle du plafond de 47000 euros pour le prix d’une voiture électrique. Renault a d’ailleurs pris ce tarif en compte pour le Scénic E-TECH Techno grande autonomie, affiché à 46990 euros.

Mais les règles sont plus souples que cela : ce n’est déjà pas le prix catalogue qui est pris en compte, mais le prix remisé. Deuxième élément : il est possible de déclencher le bonus lorsque ce tarif correspond au véhicule intrinsèque, sans les options. Voici pourquoi la gamme comporte ensuite deux versions intitulées Techno « option Esprit Alpine » et « option Iconic ». S’il n’avait pas été question de bonus, elles auraient pu prendre les deux appellations haut de gamme, sans Techno, tout simplement. En les présentant comme des packs optionnels, Renault peut ainsi faire profiter à ses clients du bonus à 5000 euros, alors que les voitures sont tarifées respectivement 48990 euros et 52490 euros.

Une astuce, qui est prise en compte par certains constructeurs, mais que d’autres n’ont pas encore intégré dans leur conception de gammes.

Malgré tout Renault présente ces versions Techno Esprit Alpine et Techno Iconic au niveau des finitions dans le configurateur, juste après le choix des niveaux de performance et d’autonomie. Attention, selon les coloris que vous activez, comme par exemple ici le Gris Schiste Satin, vous ne pourrez plus revenir et changer de niveau de finition, puisqu’elle est indisponible sur les autres niveaux de gamme.

Renault a aussi fait le choix de proposer différentes teintes en peinture gratuite selon les niveaux de finition, une politique assez curieuse qui ne met pas en avant une teinte de lancement globale.

Les prix du nouveau SUV électrique de Renault sont très bien placés, à l’image du premier prix à seulement 34990 euros bonus déduit !

Scénic E-TECH Techno option Esprit Alpine