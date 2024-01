Mitsubishi Colt : la jumelle de la Clio soldée à 16390 €

Mitsubishi Colt 2024

Commercialisée depuis l’année dernière, la nouvelle Mitsubishi Colt est une jumelle de la Renault Clio 5. Elle ne s’en distingue que par sa face avant remaniée, et ses badges à l’arrière et sur le volant. Peut-elle être plus avantageuse à l’achat que l’originale, voiture la plus vendue en 2023 ? C’est peut-être le cas pour ce premier prix, que Mitsubishi affiche à 16390 euros seulement.

La Colt soldée, mais sous conditions de reprise

En entrée de gamme, la Colt attaque en prix catalogue à 18390 euros. A ce tarif, il s’agit de la motorisation 3 cylindres atmosphérique 1.0 MPI 67, avec la finition Invite.

La Clio premier prix n’est pas loin : la version Evolution Sce 65 est à 18700 euros. Dans les deux cas, la motorisation est identique. En équipement standard, la Colt Invite comprend de série : Climatisation manuelle, Banquette arrière rabattable (60/40), système multimédia connecté avec écran tactile 7″, compatible Android Auto et Apple CarPlay, Système de téléphonie Bluetooth, Capteur de pluie et de luminosité, Projecteurs LED, Compteurs semi-numériques avec écran couleur personnalisable 7″, Régulateur de vitesse adaptatif, Aide au maintien dans la voie…

De son côté la Clio ajoute des jantes tôle en 16″ ( 15″ sur la Colt ) et l’aide au parking arrière, mais aussi la signature lumineuse à LED dans le bouclier avant.

Mitsubishi propose actuellement une promotion à 16390 euros : le prix tombe de 2000 euros. Cette aide se décompose ainsi : 1500 euros de remise ( avantage client ) et 500 euros d’aide à la reprise. Sans véhicule à reprendre, vous pouvez donc espérer acheter la Colt à 16890 euros.

Si vous pouvez avoir un budget plus confortable, nous vous conseillons de passer sur le niveau intermédiaire. La Colt Business 1.0 MPI-T 91 est affichée à 19790 euros en promotion, là aussi sous conditions de reprise. A ce tarif, vous aurez un moteur turbocompressé plus vaillant, et une présentation enrichie : signature lumineuse à LED, jantes alliage 16″, vitres arrière surteintées…

En ce début d’année, la Colt est une alternative crédible à la Clio, star des ventes. Autant faire jouer la concurrence entre les deux modèles avant de signer !