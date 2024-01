Volkswagen nous présente la nouvelle Golf GTI presque sans camouflage

La nouvelle Golf GTI presque sans camouflage

A l’occasion de son programme pour le CES de Las Vegas, Volkswagen nous tease des images officielles de sa nouvelle Golf GTI, mais avec un léger camouflage. En revanche l’habitacle est totalement dévoilé : la marque présente ainsi l’arrivée de Chat GPT sur ses voitures. Quelles sont les nouveautés visibles et annoncées aujourd’hui pour cette Golf 8.5 ? Nous faisons le point.

Quelles nouveautés esthétiques pour la Golf restylée ?

Ici présentée avec sa carrosserie GTI, la Golf 8 restylée nous laisse clairement voir la forme modifiée de son bouclier avant. Cette version sportive conserve une large prise d’air qui traverse le bouclier, mais deux crosses dynamisent les parties latérales. De face, il sera donc impossible de confondre les deux versions. On ne voit pas non plus la signature lumineuse à LED avec les éléments logés dans la calandre en nid d’abeille : un effet de style abandonné ?

En partie camouflés, les blocs optiques avant sont redessinés, et semblent plus affinés que les modèles actuels. Il est probable que les projecteurs soient reliés par un bandeau lumineux à l’avant, mais cet élément est masqué volontairement.

Le profil comprend ici de belles jantes alliage peintes en noir, qui laissent entrevoir de grands disques de frein, mais aussi des étriers de freins rouges. A l’arrière, l’extracteur est légèrement redessiné, alors que les sorties d’échappement semblent de plus grand diamètre. Le bouclier est redessiné, mais sans être beaucoup modifié. La forme des feux semblent retouchée, mais le camouflage empêche de tout voir…La nouvelle signature lumineuse est en partie visible, avec de petits carrés.

Dans l’ensemble, ce restyling de la Golf GTI est donc assez discret, mais les détails semblent maitrisés. Les versions GTE devraient reprendre le même design, sans doute le becquet arrière en moins.

L’arrière de la nouvelle Golf GTI

Chat GPT utilisé pour le l’assistant vocal IDA

Volkswagen confirme que l’assistant vocal IDA utilisera Chat GPT, via Cerence Chat Pro. Tout en conduisant, il sera possible de faire des requêtes à l’intelligence artificielle qui piochera ses réponses dans une base de données d’intelligence artificielle. L’arrivée est prévue en série dès le deuxième semestre 2024 sur la nouvelle Golf, mais aussi sur les modèles électriques de la gamme ID.

On en profite pour commenter le design du tableau de bord de la Golf, qui évolue principalement avec l’arrivée d’un très grand écran, dans l’esprit de celui du dernier Tiguan. Ce sera le principal changement à bord, avec des commandes tactiles revues pour améliorer l’ergonomie du véhicule.

Volkswagen présentera ces nouveautés du 9 au 12 janvier au CES, mais il faudra sans doute attendre plus tard pour que la Golf soit totalement dévoilée !

La face avant n’est que partiellement camouflée

Gros plan sur une partie arrière

La planche de bord est totalement dévoilée