Jeep Avenger 4xe : la transmission intégrale en hybride

Jeep Avenger 4xe

A l’occasion de notre essai du Jeep Avenger e-Hybrid en Italie, Jeep nous avait confirmé l’arrivée cette année d’un Avenger 4xe. Comme toute Jeep qui se respecte, l’Avenger peut désormais être livré avec une transmission intégrale, et la puissance du système hybride évolue également à la hausse.

Hybride 48V avec trois moteurs

Cet Avenger 4xe s’offre la motorisation hybride de 136 ch présente sur de nombreux modèles Stellantis. Il s’agit du 3 cylindres 1.2, secondé par un petit moteur électrique présent dans la boite de vitesses à double embrayage. A cela, un second moteur électrique a été ajouté sur l’essieu arrière. Ce moteur est donné pour 21 kW comme le moteur électrique placé à l’avant du véhicule. Les performances restent assez modestes avec un 0 à 100 km/h effectué en 9,5 secondes. La vitesse de pointe elle, est annoncée à 194 km/h. C’est évidemment mieux que l’Avenger Hybride de 100 ch disponible jusqu’à présent, ce qui devrait ainsi intéresser ceux qui font un peu plus de route que les autres.

Pour le tout-terrain, cette nouvelle version profite d’une garde au sol rehaussée de 210 mm, et d’angles améliorés avec 22° à l’attaque, 21° en ventral et 35° de fuite. La hauteur de franchissement de gué est également revue, avec 400 mm. De série, les pneus sont des M+S, mais il sera possible d’opter pour des pneus All Terrain 3PMS.

Le couple délivré à l’arrière pourra aller jusqu’à 1900 tr/min, du fait de la présence d’un réducteur 22,7:1 associé au petit moteur électrique. Jeep annonce que cela permet de grimper des pentes de 40 % sur du gravier par exemple, et de 20 % s’il n’y a pas d’adhérence sur les roues avant. A moins de 30 km/h, la répartition de la transmission intégrale intelligente est de 50/50 entre le train avant et arrière. Au-delà de 90 km/h, cet Avenger est automatiquement une traction avant. Entre 30 et 90 km/h, l’envoi de puissance aux roues arrière sera effectué à la demande. Notez aussi que la suspension arrière de cette version est inédite sur l’Avenger, il s’agit d’une suspension « Multilink » qu’on trouve davantage sur les segments supérieurs.

Le système Selec-Terrain propose plusieurs modes : Auto, Snow, Sand&Mud, et Sport. Ce mode Sport permet d’activer un mode e-Boost…

Le look n’a pas été oublié pour cet Avenger 4xe, qui sera proposé en deux niveaux de finition spécifiques : Upland et Overland. Sièges lavables, barres de toit, crochet de remorquage arrière, jantes noires : les éléments choisis sont axés avant tout pour leur utilisation en mode baroudeur…

Il faudra toutefois être patient : les commandes du Jeep Avenger 4xe ne seront possibles qu’au dernier trimestre 2024. Cette déclinaison du petit SUV Jeep devrait trouver son public dans les zones de montagne, à un prix qui n’est pas encore connu à ce jour.

La planche de bord de l’Avenger 4xe

Cet Avenger devrait séduire la clientèle des zones de montagne