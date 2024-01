Avant-première : voici la Volkswagen Golf 8 restylée sans aucun camouflage

Volkswagen Golf GTI restylée – illustration : kolesa

Quelques jours après la présentation de la nouvelle Volkswagen Golf GTI presque sans camouflage, nous avons désormais droit aux premières images d’illustration directement tirées de ces photos. Publiées par le site Kolesa, ces images semblent en effet avoir fait sauter le camouflage ( léger ) de l’exemplaire de Golf qui était présent au CES de Las Vegas. De quoi confirmer beaucoup de choses !

Une évolution de style en douceur pour la Golf 8 restylée

La face avant de la Golf restylée est ici présentée en version GTI, l’une des plus sportives de la gamme avec la version R. Ce qui sous-entend que la Golf classique n’aura pas droit aux mêmes artifices de présentation, avec un bouclier plus standard, l’absence de stickers et d’éléments rouges, et des jantes alliage de plus petit diamètre.

Les designers Volkswagen semblent avoir travaillé dans le but de donner plus de personnalité à la compacte allemande, même si la version GTI avait déjà plus de piquant, et c’est logique. Entre les projecteurs redessinés, on retrouve un bandeau lumineux surmonté d’une ligne rouge caractéristique. Cette calandre type de Volkswagen est ici badgée GTI. L’autre grand changement de la face avant, c’est le bouclier redessiné avec deux éléments façon crosses qui remontent sur les flancs, et dynamisent la prise d’air centrale. Au passage l’éclairage à LED intégré dans l’habillage en nid d’abeille disparait.

Volkswagen Golf GTI restylée – illustration : kolesa

A l’arrière, la poupe évolue également très en douceur, avec des feux qui revoient leur design intérieur et leur signature lumineuse. Le bouclier arrière et le diffuseur sont retouchés, dans que cela ne soit très évident. Est-ce que la version GTI sera désormais équipée d’un becquet de toit en série comme sur cette image ? On l’espère, le rendu est sympathique.

Volkswagen a déjà présenté l’intérieur de cette nouvelle Golf GTI, avec un système multimédia mis à jour et un grand écran central, dans l’esprit de celui du dernier Tiguan. L’ergonomie reviendra aussi à des touches classiques sur le volant, les touches tactiles n’ayant pas reçu l’accueil escompté.

Et enfin la motorisation : rien n’a encore été annoncé de ce côté là. Toutefois la présence d’un becquet de toit et de plus grosses sorties d’échappement pourrait laisser penser à une puissance en hausse. Actuellement, la GTI est proposée en 245 ch, alors que la version Clubsport grimpe à 300 ch. Pour en savoir plus, il faudra maintenant attendre la présentation officielle de la part de Volkswagen, qui devrait se dérouler dans les prochaines semaines. Pour les 50 ans de la Golf, la marque devrait réserver quelques surprises…