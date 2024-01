Peugeot 308 2024 : voici son prix toutes options

Peugeot 308 GT 2024

Compacte la plus vendue en France, la Peugeot 308 est une vraie star. Elle se permet de concurrencer les SUV, que ce soit de catégorie B ou C, tout en éclipsant ses rivales situées bien plus loin dans le classement des ventes.

L’hybride rechargeable plus chère que l’électrique

En finition supérieure GT, la Peugeot 308 Hybrid plug-in 225 e-EAT8 est affichée au prix catalogue de 47220 euros. Elle est un peu plus chère que la version électrique de 156 ch, affichée à 46250 euros avant déduction du bonus écologique. Pour cette configuration, nous avons sélectionné la berline, le break est aussi proposé dans la même configuration.

Peinture : de série, la teinte vert olivine est donc gratuite. Mais il faudra 640 euros pour les autres teintes, et même 830 euros pour le Rouge Elixir.

Jantes : Des jantes optionnelles 18″ Portland sont disponibles, pour 100 euros.

Sellerie : si la sellerie semi-cuir est gratuite, il faudra ajouter seulement 100 euros pour bénéficier de l’alcantara. Pour bénéficier du siège avant AGR côté conducteur à réglages électriques, à mémoire et massant, le prix est plus coquet : 970 euros. Les deux sièges avant seront également chauffants.

Options : Peugeot propose ensuite le pack remorquage à 770 euros, et les écrous antivol pour les roues à 50 euros ( mesquin à ce tarif ). Le toit ouvrant électrique avec velum est facturé 1070 euros, le pare-brise acoustique chauffant 200 euros, et le volant chauffant 250 euros.

Pour charger la batterie plus rapidement sur une borne publique, il faudra cocher l’option chargeur embarqué 7,4 kW à 390 euros.

Il reste encore deux options à cocher : le système Hifi Focal 10 haut-parleurs avec recharge smartphone à induction pour 780 euros, et le pack Vision 360 et Drive Assist Plus à 680 euros.

Au final cette Peugeot 308 GT Hybrid plug-in 225 e-EAT8 toutes options peut donc grimper à 53360 euros ! Un prix particulièrement élevé pour une compacte, mais les modèles premium toutes options comme l’Audi A3 Sportback grimpent eux facilement au-delà des 60000 euros…