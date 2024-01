Le nouvel Opel Grandland hybride de 136 ch est tout sauf donné

Alors que la première génération de l’Opel Grandland approche de son renouvellement, la gamme a été réduite à un seul niveau de finition. Malgré tout, le SUV compact allemand s’enrichit à son tour de la nouvelle motorisation hybride de 136 ch déjà présente depuis de nombreux mois sur son cousin Peugeot 3008. Et comme vous allez le voir, son prix n’est pas du tout donné !

Une offre hybride MHEV à plus de 40.000 euros

L’Opel Grandland 1.2 Turbo Hybrid 136ch e-DCT6 arrive donc au catalogue avec la seule finition GS disponible. Le prix est désormais connu, et se monte à 40200 euros. Un prix conséquent : le nouveau Peugeot 3008 Allure Hybrid 136 est seulement à 38490 euros.

Sur le site Opel Store, la marque propose toutefois une remise qui fait baisser le prix à 38700 euros. Un écart de prix de 1500 euros par rapport à la motorisation essence 1.2 Turbo 130 ch boite automatique à 8 rapports. Toutefois avec 143 g de rejets de CO2, cette version essence écope d’un malus écologique 2024 de 1276 euros. De son côté la version hybride est à 124 g seulement : elle se contente de 190 euros de malus. Dans ces conditions, la version essence est donc rapidement enterrée…

Ceux qui préfèrent du diesel pourront aussi opter pour la motorisation 1.5 diesel 130 avec boite automatique à 8 rapports, affichée à 39350 euros sur Opel Store. La version hybride rechargeable de 225 ch est bien plus onéreuse, à 47950 euros. Opel propose toujours la version GSe forte de 300 ch, également PHEV, au prix de 58200 euros.

Pour sa fin de carrière, le nouvel Opel Grandland est donc proposé avec une offre de motorisations diversifiée et encore enrichie avec cette nouvelle proposition hybride de 136 ch. Il ne manque que des motorisations 100 % électriques, qui arriveront avec la prochaine génération. Pour ceux qui voudraient passer commande de l’actuel Grandland, il sera donc surtout grand temps de négocier au maximum. Opel est généralement plus généreux au niveau des remises que Peugeot, et la fin de carrière devrait aider à lâcher plus facilement les points de remise.