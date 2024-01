Opel : toutes les nouveautés 2024 à venir

L’année 2024 s’annonce riche en nouveautés chez Opel, qui poursuit sa progression vers l’électrification. En 2028, Opel sera une marque 100 % électrique ! D’ici quatre ans, chaque gamme de modèles va donc s’orienter vers une offre électrifiée. Cette année les motorisations thermiques sans hybridation vont progressivement disparaitre, avec l’arrivée de l’hybridation légère sur plusieurs modèles.

Opel prépare un Grandland plus classique que son cousin 3008

Grandland 2 : La seconde génération du Grandland est attendue cette année, avec de nombreuses évolutions. Ce SUV a déjà été surpris en phase de tests, et sera comme l’actuel un cousin du Peugeot 3008. S’il n’optera pas pour une carrosserie type « fastback » contrairement à ce dernier, le nouveau Grandland sera bien entendu proposé en électrique, avec différents niveaux de puissance allant de 210 ch à 320 ch. La grosse batterie de 98 kWh lui permettra d’afficher plus de 700 km d’autonomie. Opel n’oublie pas les allergiques à l’électrique, avec une version hybride de 136 ch qui fera office d’entrée de gamme.

Opel Frontera 2024 – illustration : Kleber Silva

Frontera : C’est le remplaçant de l’actuel Crossland qui devrait utiliser ce blason bien connu dans les années 90, Opel Frontera. Ce SUV de catégorie B sera le cousin du futur C3 Aircross, également attendu pour une présentation d’ici la fin de l’année. Opel va jouer sur l’électrification en proposant deux types de motorisations : hybride MHEV et 100 % électrique. Les prix devraient être contenus, de quoi aller rivaliser avec des modèles comme le Dacia Duster !

Mokka restylé : C’est déjà l’heure du facelift pour le Mokka, l’une des nouveautés Opel 2024. Ce petit SUV arbore déjà la face avant ViZor de la nouvelle génération d’Opel : esthétiquement, il ne devrait donc pas trop évoluer. Sa version électrique pourra disposer des 156 ch avec batterie de 54 kWh, pour une autonomie de 400 km au moins.

Combo Life restylé

Combo Life restylé : le ludospace dérivé du petit utilitaire Opel sera rafraichi cette année avec un style plus dans l’air du temps, et sera toujours proposé en 100 % électrique. L’intérieur profite aussi de nouvelles technologies, comme l’instrumentation digitale, alors que les équipements de sécurité se modernisent.

Opel Corsa hybride

Corsa Hybrid e-DCT6 : la petite Corsa restylée l’année dernière enrichit sa gamme de deux nouvelles motorisations hybrides, avec des puissances de 100 ch et 136 ch. Les prix débutent à 23500 euros en 100 ch, et à 27100 euros en 136 ch. Cette motorisation fait baisser la consommation de 15 %, et les émissions de CO2.

Astra Sports Tourer Electric

Astra Sports Tourer Electric : Opel décline sa compacte électrique avec la carrosserie break, appelée Sports Tourer. Cette Astra électrique développe comme la berline une puissance de 115 kW, soit 156 ch, et ne propose qu’une seule taille de batterie avec 54 kWh. L’autonomie maximale est ainsi annoncée à 413 km. Les prix débutent à 42140 euros, avant déduction du bonus écologique.

Opel Grandland GS-Line

Grandland 1.2 Turbo Hybrid 136ch e-DCT6 : avant d’être remplacé, l’actuel Grandland reçoit en ce début d’année la motorisation hybride type MHEV également au catalogue de la petite Corsa. Une seule finition est proposée, GS , au prix de 40200 euros. Les émissions de CO2 baissent par rapport au moteur essence de 130 ch, et font ainsi la différence au niveau du malus.