Tesla baisse enfin le prix du Model Y, ça va faire mal

Tesla Model Y Midnight Cherry Red

Alors que Renault a dégainé son Scénic E-TECH à 39990 euros, soit 34990 euros bonus déduit, et que Peugeot a aussi positionné son e-3008 Allure à moins de 40000 euros bonus déduit, Tesla ne pouvait que répliquer. En 2023, la Tesla Model Y s’est classée dans les dix meilleures ventes de voitures particulières en France. Ce best-seller est aussi le modèle électrique le plus vendu au monde ! Le constructeur américain n’a donc pas laissé les français chatouiller sa poule aux oeufs d’or, et vient de revoir les prix à la baisse.

Une baisse de prix de 3000 euros sur le Model Y Propulsion

Au configurateur Tesla, le Model Y Propulsion est désormais affiché à 42990 euros : c’est 3000 euros de moins que précédemment. Et comme ce modèle est éligible au bonus écologique, les acheteurs devraient pouvoir le payer seulement 37990 euros bonus de 5000 euros déduit. Attention, il est toujours question que le bonus tombe à 4000 euros pour les « plus riches ».

A ce tarif, le Model Y est livré avec la peinture blanc nacré multicouches. La teinte noir uni repasse en option, à 1300 euros.

Tesla revendique des gains d’efficacité au niveau de la production, qui permettent de rendre cette voiture plus abordable. Seul bémol : ceux qui viennent de l’acheter devraient être assez mécontents de s’être fait « plumer » de 3000 euros.

Pas de prix cassé pour le modèle grande autonomie, affiché à 49990 euros : pas question de bénéficier d’un bonus écologique. La version Performance est affichée à 55990 euros.

Du côté des modèles préconfigurés en stock, les prix ont été revus en conséquence et commencent désormais à 37990 euros bonus déduit, sans option.

Pour ceux qui qui seraient tentés, n’oubliez pas que le restyling de la Tesla Model Y est prévu pour cette année. Les évolutions seront nombreuses, comme le montrent ces images avec la première photo d’un Model Y restylé en fuite. Il est d’ailleurs peu probable que les prix remontent, étant donné que la version restylée vise également une baisse du coût de production. Et face à la concurrence européenne mais aussi chinoise, Tesla va devoir rester positionné pour continuer à voir ses volumes de vente progresser.