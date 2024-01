Jeep Wagoneer S : elle inaugure la plate-forme Stellantis STLA Large

Jeep Wagoneer S

Jeep présente son premier grand SUV électrique : le Wagoneer S. A l’opposé du petit SUV Jeep Avenger, ce nouveau modèle est annoncé comme le nouveau haut de gamme électrique de la marque. La puissance de 600 ch est élevé, les performances suivent : ce nouveau modèle inaugure même la plate-forme STLA Large du groupe Stellantis. En filigrane, vous pouvez ainsi avoir une idée de ce qui nous attend pour de nombreuses autres marques du groupe.

Une toute nouvelle plate-forme pour les grands modèles électriques Stellantis

Stellantis a levé le voile sur la plate-forme STLA Large. Celle-ci sera utilisée par les modèles des segments D et E, avec une priorité pour l’Amérique du Nord. Dodge et Jeep ont été annoncés comme les premiers utilisateurs de la plate-forme, et ce seront ensuite Maserati, Chrysler et Alfa Romeo. Aucun mot concernant DS…

Avec une puissance de 600 ch, le nouveau Wagoneer S pourra passer de 0 à 100 km/h en à peine 3,5 s. Un temps qui en fera tout simplement la Jeep la plus rapide de l’histoire, la marque n’ayant jamais été orientée sur les sportives ou les supercars, mais plutôt spécialisée dans les engins de franchissement.

Ce nouvel engin va donc jouer dans une nouvelle catégorie, en étant axé premium avant tout. Le style est typiquement Jeep, et présente une calandre fermée avec les sept rectangles, mais avec un éclairage à LED. Le gabarit de l’engin, proche des 5 mètres, devrait permettre d’installer trois rangées de sièges. Mais Jeep n’a pas encore dévoilé l’habitacle, ce qui ne devrait pas tarder avant le reveal programmé pour ce premier semestre 2024.

Techniquement, la nouvelle plate-forme permet d’employer une architecture 400V ou 800V : là encore le doute subsiste. Cette base STLA Large permet aussi d’utiliser de gros packs de batterie : jusqu’à 118 kWh.

L’arrivée de la Jeep Wagoneer S est annoncée pour cet automne aux Etats-Unis, et devrait ensuite avoir lieu sur d’autres marchés. Il est donc probable que ce grand SUV électrique puisse arriver en Europe courant 2025. Jeep prévoit encore de lancer deux autres SUV électriques d’ici fin 2025 : l’offensive électrique de la marque ne fait que commencer.

Ce grand SUV est surtout taillé pour le marché américain

La face avant dispose d’une calandre éclairée

Jeep va miser de plus en plus sur les modèles électriques