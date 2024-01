Mini : toutes les nouveautés 2024 à venir

En 2023, Mini a dévoilé une nouvelle partie de sa gamme 2024 avec plusieurs nouveautés : la Mini Cooper 3 portes, et le Countryman de nouvelle génération. La Mini Hatch devrait apparaitre en cinq portes d’ici la fin de l’année, et le cabriolet sera sans doute programmé pour 2025, bien qu’aucun prototype n’ait encore été débusqué en essai. Autre modèle inédit, qui remplace en un sens le disparu Clubman : l’Aceman, un SUV également disponible en électrique.

La nouvelle Mini électrique n’aura pas droit au bonus avant d’être produite en Angleterre

Nouvelle Mini Cooper 3 portes : Désormais produite en Chine pour sa version électrique, la Mini 3 portes devrait ensuite été rapatriée en Angleterre pour cette version. Désormais deux versions électriques sont proposées : Cooper E avec une batterie de batterie de 40,7 kWh pour 305 km d’autonomie, et Cooper SE avec batterie de 54,2 kWh et 402 km d’autonomie. La première dispose de 181 ch, alors que la seconde grimpe à 215 ch.

Si les électriques viennent pour l’instant de Chine, les versions thermiques sont toujours produites en Angleterre. Pour l’instant, elles n’ont pas encore été lancées, l’ancienne génération étant toujours au catalogue.

La nouvelle Mini électrique est proposée en finition JCW

Mini Cooper 5 portes : Comme la précédente génération, la nouvelle Mini sera naturellement déclinée en carrosserie 5 portes, que ce soit en électrique ou en 5 portes. Si dans la catégorie B les 5 portes se sont imposées, Mini est l’un des rares à encore vendre des 3 portes ! La clientèle n’a finalement pas vraiment tranché entre les deux propositions…

MINI Countryman C

Nouveau Countryman : Pour la nouvelle génération de son SUV compact, Mini l’a encore fait grandir de quelques centimètres. Ce cousin du BMW X1 en a aussi profité pour s’enrichir de déclinaisons 100 % électriques, tout en gardant une version essence JCW classique.

En électrique, les niveaux de puissance vont de 204 à 313 ch, alors qu’en essence, ils s’échelonnent de 170 à 300 ch. La montée en gamme est donc réelle, avec des prix qui débutent désormais à 40000 euros. Le X1 n’est pas loin !

Mini Aceman Concept

Aceman : Le Countryman étant de plus en plus grand, cela laisse une place dans la catégorie B, à des tarifs inférieurs ! Le Mini Aceman jouera donc la carte du SUV urbain branché, particulièrement en électrique…On notera les similitudes de style entre ce concept car et le dernier Countryman. Ce qui nous confirme que l’Aceman de série ne devrait pas énormément différer du concept car en question…