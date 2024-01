Tesla Model 2 : que sait-on du projet Redwood ?

Tesla a un appétit de géant : la marque ambitionne à terme de dépasser le numéro 1 mondial, Toyota. Et les choses progressent : en 2023 le Model Y a dépassé les ventes de la Corolla à l’échelle mondiale ! Mais pour aller encore plus loin, le constructeur californien a besoin de développer encore plus sa gamme. Il est depuis longtemps question d’une voiture à 25000 dollars, et ce projet intitulé Redwood semble désormais plus proche que jamais de sa commercialisation. Faisons le point sur cette nouveauté électrique très attendue…

Un projet Redwood qui doit aboutir en 2025

Les nouvelles sont désormais très précises : la petite Tesla, qui pourrait s’appeler Model 2, est attendue pour la deuxième partie de 2025. La seule image jusqu’à présent diffusée officiellement aux investisseurs Tesla est une silhouette profilée, qu’on retrouve à la fois sur une berline Model 3 ou un SUV Model Y…

Elon Musk a confirmé que la production de son nouveau modèle économique débuterait fin 2025, mais on a aussi eu l’habitude de constater des retards dans les échéanciers de la marque. Le Cybertruck a notamment été retardé plusieurs fois, et ne parlons même pas du roadster !

Mais cette fois-ci les choses pourraient être différentes, puisqu’il n’y aura pas de prise de risque ou d’innovation comme sur le Cybertruck. Cette future Model 2 doit notamment être produite en masse dans la Gigafactory de Shangai, et bénéficiera des dernières améliorations de réductions des coûts opérées sur le Model 3 restylé.

La conception doit être orientée vers ces impératifs de production économique, pour permettre des cadences particulièrement élevées.

Attendue comme deux fois moins chère qu’une Model 3, cette petite Model 2 pourrait à terme permettre à Tesla de doubler sa production annuelle. Les objectifs sont donc particulièrement ambitieux pour un modèle inconnu et inédit, qui vise dès le départ à devenir la voiture la plus vendue dans le monde !

Il semblerait que ce nouveau modèle ne soit pas une berline, mais un petit crossover : une sorte de Model Y à taille réduite. Etant donné que cette dernière mesure 4,75 m, il y a de la marge quand on parle de « petit » crossover. Il est fort possible qu’elle mesure au moins 4,30 m, et vienne ainsi concurrencer chez nous les Peugeot e-2008, Jeep Avenger, Fiat 600e, et la future Renault 4 électrique. Etant donné le rapport prix-prestations généralement très compétitif des Tesla, la concurrence doit également attendre la présentation de cette rivale avec une certaine appréhension !