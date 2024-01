Nouvelle Volkswagen Golf SW 2024 : le break aussi a droit à sa refonte

Nouvelle Volkswagen Golf SW 2024

Si en France, la Golf SW n’est pas la carrosserie la plus prisée des acheteurs, le break compact fait toujours partie de la gamme Volkswagen. Alors que la Golf 2024 a été révélée, la Golf SW fait aussi partie du programme. Elle revient ainsi avec de l’hybridation, et un look façon Golf R plutôt réussi !

Quelles nouveautés sur la Golf SW 2024 ?

Concurrente des Peugeot 308 SW et Toyota Corolla Touring Sports, la Volkswagen Golf SW existe depuis 1993 et la troisième génération de Golf. Cette Golf « 8.5 » va donc recevoir les mêmes modifications que la berline avec une face avant remaniée. Les nouveaux projecteurs entièrement redessinés sont donc identiques, tout comme la calandre qui peut être éclairée, ainsi que le logo ! Des éléments qui ne sont pas présents de série sur toute la gamme, bien évidemment.

La nouvelle Golf SW soigne donc sa signature lumineuse, et profite ici d’une présentation sportive avec le pack carrosserie R Line. Alors que la nouvelle Golf R a été présentée lors de I’Ice Race 2024 avec un léger camouflage, le bouclier R Line semble différent de celui de la sportive R. Sur cette version R Line, la ligne inférieure couleur carrosserie est continue en partie centrale, ce qui n’est pas le cas sur la variante sportive. De la même manière, les éléments couleur carrosserie qui remontent à peine ici remontent presque complètement sur la prochaine Golf R.

Entre les versions standard, GTI – GTE, R Line et R, cela fait un grand nombre de variantes rien que pour le bouclier avant de la Golf 2024 ! Mais il en était de même sur l’actuelle Golf, même si seuls les connaisseurs font parfois la différence…

La face avant de la Golf SW R Line

A l’arrière, la Golf SW 2024 n’est pas métamorphosée, et c’est logique. Comme la berline, elle se contente de nouveaux feux arrière, qui peuvent bénéficier d’un effet 3D quand l’option Matrix LED a été cochée lors de la commande. Pour le reste, le bouclier est légèrement retouché.

Les autres modifications concernent l’arrivée de 5 nouvelles jantes alliage, et de 4 nouvelles teintes.

Dans l’habitacle, le tableau de bord évolue comme dans la berline : il reçoit un grand écran sur la version la plus poussée du système d’infodivertissement, un nouveau volant avec des touches à l’ancienne et non plus tactiles, de quoi faire taire les critiques.

Sous le hayon, la contenance devrait rester à 611 litres : de quoi en remontrer à nombre de SUV !

Toujours pas d’hybride rechargeable

En revanche là où la clientèle peut être déçue, c’est sur le nombre de motorisations proposées. Comme le modèle sortant, la nouvelle Golf break fait toujours l’impasse sur les versions hybrides rechargeables. Il faudra donc se contenter de l’hybridation légère en 115 et 150 ch, ou alors rester sur du diesel là aussi en 115 et 150 ch…

Ce break n’est pas proposé en GTI, mais devrait être renouvelé en version R : une sportive très rare sur nos routes, mais plus présente en Allemagne.

Le coffre de la Golf SW reste très logeable

Le nouvel écran sur la Golf 2024

La planche de bord de la Golf SW 2024 R Line

L’arrière n’est pas énormément modifié