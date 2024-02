BMW restyle très légèrement les Série 4 Coupé et Cabriolet

La BMW Série 4 Coupé 2024

BMW présente un restyling sur ses coupé et cabriolet Série 4, qui visuellement ne va pas transformer ces deux modèles de niche ! Mais d’autres surprises sont-elles de la partie ?

Un style préservé

Extérieurement, les designers BMW ont donc fait l’économie d’un facelift conséquent, en conservant la calandre géante qui restera marquante pour cette génération de Série 4. Les changements concernent donc…l’arrivée d’une nouvelle signature lumineuse ! Une cinématique lumineuse d’accueil différente est d’ailleurs ajoutée, à condition d’avoir coché l’option accès confort. Plus subtil encore, la calandre BMW « Mesheffect » se pare d’un insert chrome mat. Sur les modèles M Performance, la grille de calandre est désormais habillée d’éléments horizontaux, comme sur la M4.

A l’arrière, en option, il devient possible de sélectionner des feux arrière comme sur la M4 CSL avec technologie laser ! Autre changement à l’arrière, un bouclier redessiné avec diffuseur noir brillant sur les versions M Sport. Le diamètre des sorties d’échappement évolue à la hausse, de 10 mm.

Les changements esthétiques se terminent par l’ajout de deux teintes inédites : Cape York et Fire Red, et de nouveaux dessins de jantes alliage en 19″.

Les changements se concentrent dans les détails

Dès le premier niveau d’équipement, la dotation est enrichie : Park Assist avec caméra de recul et système de manœuvre automatique, sièges sport avec chauffage, volant avec méplat et palettes, BMW Live Cockpit Plus et alarme antivol sont de série. Une sellerie Sensatec perforée fait aussi partie du premier niveau.

Les prix débutent à 54200 euros pour une 420i Coupé, et à 59700 euros en diesel. Les moteurs 4 cylindres sont associés à une hybridation légère 48V dans les deux cas. Il faudra faire un effort pour s’offrir la version découvrable, dont les prix débutent à 61700 euros pour la 420i.

Pour les versions M Performance, le prix est unique à 76000 euros que ce soit pour les M440i et M440d Coupé, alors qu’il passe à 83500 euros sur le cabriolet.

Le profil du coupé reste inchangé

Les feux arrière sont issus de la M4 CSL

La calandre n’est pas modifiée malgré le restyling

L’intérieur de la Série 4 Coupé 2024

Les sièges avant de la Série 4 Coupé 2024