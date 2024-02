Baisse de prix : 204 ch et 46900 euros pour le BMW iX2

Le BMW iX2 descend à 204 ch et passe sous les 47000 euros

C’était une évolution attendue : le BMW iX2 descend en gamme, et en prix. Au départ, seule la motorisation xDrive 30 de 313 ch était proposée, mais il était logique que la petite motorisation de 204 ch en traction avant soit également proposée comme sur l’iX1. C’est désormais chose faite, ce qui permet de passer sous le plafond des 47000 euros. Mais comme nous vous l’avions déjà indiqué, même la version xDrive 30e de l’iX2 peut aussi être éligible au bonus écologique.

Une descente en gamme indispensable

Désormais l’iX2 premier prix attaque donc en prix catalogue à 46900 euros. Un prix qui est au passage identique à celui de l’iX1 ! Les acheteurs peuvent donc s’offrir une silhouette de SUV coupé pour le prix d’un SUV standard.

Dans les deux cas, la petite motorisation eDrive 20 comprend un moteur électrique de 150 kW, soit 204 ch, qui permet à l’iX2 de passer de 0 à 100 km/h en 8,6 s. C’est don trois secondes de plus que la version xDrive 30e…

Avec la batterie d’une capacité nette de 64,8 kWh, l’autonomie est donnée entre 439 et 478 km selon la configuration choisie ( équipement, monte pneumatique, etc ). C’est la même batterie que sur la version plus puissante. Les puissances de charge sont également identiques : 11 kW sur une borne AC, et jusqu’à 130 kW sur une borne DC.

La différence de prix est de 12250 euros avec la motorisation xDrive 30e, ce qui est assez énorme étant donné que l’autonomie ne progresse pas sur cette version.

A 46900 euros, vous aurez un iX2 de base comme celui des photos. Il faudra ajouter des packs d’options pour agrémenter le quotidien et / ou passer sur une version M Sport, à 50900 euros.

Même si ces prix catalogue sont importants en soi, BMW va aussi surtout continuer à proposer des offres en location longue durée à des prix intéressants. Actuellement le iX1 M Sport est à partir de 550 euros par mois, sans apport, sur 36 mois et 30000 km, avec une recharge d’un an offerte sur le réseau Ionity. De quoi convaincre ceux qui sont réticents de basculer sur l’électrique…