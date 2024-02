Tesla lance un bonus de 4000 euros sur son Model 3, mais à durée limitée

La Tesla Model 3 restylée a réalisé de très bons chiffres de vente depuis son lancement. Arrivée au catalogue en septembre 2023, elle pouvait en effet bénéficier jusqu’à la fin de l’année dernière du bonus écologique de 5000 euros, ce qui a boosté les commandes. Mais après la perte du bonus en 2024, la berline la plus vendue de Tesla ne doit pas enregistrer le même volume de prise de commandes….Résultat : pour relancer la machine, ce n’est pas une hausse de prix que la marque américaine nous propose, mais un bonus de 4000 euros !

Un bonus financé par Tesla

Produit en Chine, le Model 3 a été exclu du bonus écologique français depuis le début de l’année 2024. Ce qui a fait passer son prix clés en main à 42990 euros…N’oublions pas que Tesla utilise un système simplifié de vente en ligne, où aucune négociation commerciale n’est possible.

En revanche des modèles pré-configurés sont régulièrement proposés avec un petit réajustement tarifaire. Celui-ci est généralement assez réduit, de l’ordre de 1300 euros. Mais cette-fois-ci, Tesla a décidé de frapper un grand coup en offrant le même montant que le bonus écologique 2024, soit 4000 euros.

Malheureusement l’offre n’est pas valable sur une commande de Model 3 à configurer selon ses souhaits. Il faudra donc se rendre vers les voitures sur stock, ou pré-configurées !

Au jour de la rédaction de cet article, la moins chère des Model 3 est ainsi proposée au prix client de 40180 euros. Il s’agit d’une voiture avec des options, la peinture métallisée blanc perle ( option gratuite ) et les jantes alliage 19″ ( option à 1190 euros ).

D’autres configurations sont proposées, comme un exemplaire bleu outremer, un autre noir uni avec jantes 19″, un bleu outremer avec intérieur blanc ou noir, ou encore l’option attelage…

Une offre à durée très limitée

Attention cette promotion intéressante ne va pas durer : elle n’est valable que pour des Tesla Model 3 Propulsion en stock, commandées entre le 23 février et le 17 mars 2024. Autre condition : une livraison effectuée avant le 30 mars.

Dommage pour les acheteurs : le Model 3 Grande Autonomie n’est pas concerné par cette offre. Ce déstockage pourrait toutefois se produite à nouveau dans les mois à venir, si le niveau de commandes est inférieur au volume de voitures importées en Europe.

Pour ceux qui étaient intéressés par la berline électrique, d’est donc une session de rattrapage qui est proposée, même si le bonus de 5000 euros était plus intéressant lors d’une commande en 2023. Toutefois le fait que le bonus soit offert par la marque vous donne plus de liberté : contrairement à une voiture subventionnée par le bonus gouvernemental, vous n’êtes pas obligé de la conserver ensuite pendant un an et 6000 km.