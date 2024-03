Quels sont les points faibles et les interrogations sur la Renault 5 E-TECH ?

Renault 5 E-TECH

La nouvelle Renault 5 E-TECH a parfaitement réussi son entrée avec sa présentation au salon de Genève 2024. Il faut bien avouer qu’elle est rapidement devenue la coqueluche des médias, et de nombreux automobilistes souhaitent déjà passer commande. Mais plusieurs questions demeurent, et certaines critiques sont déjà apparues concernant la version de base.

Quel niveau de prestations pour la version à 25000 euros ?

Renault a confirmé un premier prix à 25000 euros, mais sans pour autant nous montrer cette version de base. Dans l’immédiat ce sont les versions supérieures Iconic qui ont été présentées, ce qui est logique pour un salon de l’auto et un lancement.

Pour l’heure, la Renault 5 E-TECH a été annoncée avec une batterie de 52 kWh pour une autonomie de 400 km. Mais la version de base devra se contenter d’une batterie plus petite, et d’une autonomie plus réduite. En l’occurence une batterie de 40 kWh, qui réduira l’autonomie à 300 km. C’est à peine plus que les dernières versions de la ZOE. Mais pour un prix nettement plus réduit !

Au niveau de la puissance, la version de base aura un moteur électrique de 70 kW, soit 95 ch. Soit 18 ch de moins que la nouvelle Citroën ë-C3 dans sa version actuellement commercialisée ( facturée 23300 euros en entrée de gamme, hors bonus ).

Ce qui a aussi été reproché à cette version de base, c’est surtout l’absence de chargeur rapide DC, ce qui limitera la recharge à des bornes de recharge classiques AC ( avec 11 kW maximum ).

De son côté la Citroën ë-C3 fait donc mieux avec son chargeur DC 100 kW…

Au niveau de l’équipement, cette version de base devrait s’appeler R5 Evolution. Elle serait alors privée de jantes alliage, mais aussi du système multimédia Open R Link.

Cette version de base ne sera pas non plus proposée dès le lancement : il faudra attendre 2025 pour qu’elle intègre le catalogue. Au vu des caractéristiques, cette version vouée à une utilisation urbaine ne sera sans doute pas la plus intéressante de la gamme…

D’autres interrogations demeurent : quel sera le prix de lancement de la Renault 5 E-TECH en l’absence de cette entrée de gamme ? Et quel sera le prix pour la version la plus puissante, avec la batterie de 52 kWh et la finition Iconic ?

Nous devrions en savoir plus d’ici trois mois, avec l’ouverture définitive des commandes et l’arrivée du modèle au catalogue.