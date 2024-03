Test de Taxi Life City Driving Simulator sur PS5

Dans le domaine des simulateurs, en voici un nouveau : Taxi Life City Driving Simulator, qui vient d’arriver sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC.

Prise en main

En démarrage de carrière, la création du profil est assez sommaire, avec en dehors du nom du conducteur et de celui de la société de taxi, un choix très limité sur le logo de l’entreprise ou le visage que vous aurez dans le jeu.

C’est ensuite un petit didacticiel qui vous est proposé, mais sans être obligatoire : il est donc possible d’aller conduire rapidement, sans passer trop de temps sur un circuit balisé…

Tant mieux, car c’est surtout dans Barcelone qu’on a envie d’aller rouler. Au démarrage, le jeu vous donnera un véhicule pour débuter votre carrière : une sorte de berline Hyundai, normalement vendue à 9000 euros au niveau du garage.

Côté conduite, la vue intérieure vous donnera accès à de nombreuses fonctions comme l’ouverture des vitres ou la climatisation, indispensables pour répondre à des demandes de certains clients !

La maniabilité du véhicule est assez bien gérée, et il faudra évidemment modérer ses ardeurs pour ne pas prendre un P.V : les cabines radar sont très nombreuses dans Barcelone, et notamment sur les longues lignes droites limitées à 70 km/h.

Trois types de limitation sont affichées en ville : 30 km/h dans les petites ruelles, 50 km/h dans certaines rues, et 70 km/h sur les grands axes. Pas de radar de feu en revanche si vous décidez d’en griller un…mais attention si vous avez un passager à bord, il n’appréciera pas les excès de vitesse et les entorses au code de la route.

Rouler plus prudemment vous permettra aussi d’éviter les piétons.

La vue intérieure dans Taxi Life

Les courses de taxi

Pour prendre une course de taxi, c’est assez simple : en passant par la carte, il suffira de choisir l’un des piétons indiqués en vert pour avoir une course réservée. Car si vous êtes à vide et que vous passez à côté, il ne sera pas possible de le prendre : la zone de parking en surbrillance ne sera pas indiquée.

Ensuite à chaque fin de course, une nouvelle course ( la plus proche ) vous est proposée, avec son niveau de difficulté, la distance à parcourir et le montant attendu. Celui-ci tourne souvent autour de 300 euros, ce qui semble élevé. Mais attention, car un passage au garage pourra rapidement réduire votre cagnotte. Plein de carburant, entretien mécanique, lavage et réparation des dégâts coûtent vite cher si on n’y prend garde. Au début un simple passage m’a ainsi été facturé près de 1000 euros.

Heureusement, la cagnotte de départ est proche de 3000 euros !

D’autres incidents pourront vous coûter de l’argent : un piéton heurté, et ce sera 100 euros de moins, et un excès de vitesse sera vite facturé 25 euros.

Mais l’arbre de compétences peut aussi vous permettre d’avoir certains bonus : comme par exemple un PV gratuit par jour. Les compétences débloquées donnent aussi d’autres types d’avantage : une consommation de carburant plus réduite, un lavage plus rapide en station, ou encore des employés moins chers.

Les courses de taxi ont lieu dans la ville de Barcelone

Personnalisation et achat de nouvelles voitures

Il est possible de personnaliser esthétiquement son véhicule, ce qui sera toujours sympathique…Ajout d’un becquet arrière, achat de nouvelles jantes alliage, ou encore de néons décoratifs sous la voiture : ces changements sont assez bon marché. Tant mieux, car il faudra plutôt se concentrer sur le développement d’une société de taxi, en achetant d’autres véhicules.

Les prix débutent à 5000 euros pour l’équivalent d’une Toyota Prius, et grimpent à plus de 20000 euros pour un modèle proche d’une Mercedes Classe E.

Avoir une seconde voiture vous permettra de passer à l’étape supérieure en engageant un salarié, et en l’affectant dans le quartier voulu et aux horaires de son choix. Dommage, il ne sera pas possible de faire tourner deux salariés à des horaires différents sur le même véhicule…

La personnalisation comprend quelques possibilités

Notre avis sur Taxi Life

Lancé il y a quelques jours à peine au moment de la réalisation de ce test, Taxi Life présentait quelques bugs qui vont sans doute être corrigés. Comme par exemple des feux annoncés défaillants alors qu’ils fonctionnent normalement, ou encore des piétons qui à peine après avoir traversé un passage piéton, font demi-tour pour refaire la traversée dans l’autre sens…

La découverte des monuments de Barcelone est un point sympathique, mais là encore parfois la validation du point d’intérêt n’apparait pas, même en en étant stationné au plus proche et en bougeant la caméra…

On aurait aussi apprécié de voir le nom des rues indiquées : lors d’une course l’adresse de la destination n’est pas indiquée, et il aurait aussi été intéressant de voir dans quelle rue on se trouve. Quitte à sillonner Barcelone en long en large, autant la connaitre par coeur ! Toute la ville n’est pas accessible, mais les principaux quartiers sont bien là et le rendu est assez fidèle à la réalité pour ceux qui ont déjà visité la ville.

Alors globalement, les promesses sont tenues : le simulateur de taxi fonctionne bien, et la traversée de Barcelone est agréable. Reste à voir quelle sera la durée de vie : on attend pour cela d’avancer un peu plus dans le jeu, et de voir si l’éditeur étend encore un peu plus la map…

Taxi Life City Driving Simulator

Taxi Life City Driving Simulator