Voici le prix de la nouvelle Toyota Yaris Première hybride 130 toutes options

Toyota Yaris Première

La Toyota Yaris fait un véritable carton en France : cette année sur les deux premiers mois, elle se classe en 7ème place des meilleures ventes. Cette citadine fabriquée en France vient d’élargir sa gamme avec une nouvelle motorisation hybride de 130 ch : voici son prix toutes options, avec la finition Première.

La configuration la meilleure sur la Yaris 2024

Au catalogue 2024, ce n’est pas la finition GR Sport qui est la plus chère de la gamme Yaris, mais la finition Première. Celle-ci est exclusivement associée à la nouvelle motorisation 1.5 hybride de 130 ch, au prix catalogue de 31450 euros.

L’équipement de cette version comprend déjà en série le système Hifi JBL 8 haut-parleurs, le toit panoramique, et les radars de stationnement avant et arrière.

Coloris : sur cette Yaris Première, seules trois teintes de carrosserie sont proposées : blanc lunaire, gris minéral et bleu neptune. Dans tous les cas, le toit du modèle est peint en noir, tout comme les montants de pare-brise.

Jantes : pas de possibilité d’opter pour des jantes optionnelles, le modèle 17″ est là aussi déjà de série.

Sellerie : de série ce modèle est paré d’une sellerie en cuir synthétique, avec surpiqûres bleues.

Options : on arrive désormais aux options, assimilées à des accessoires. Il sera ainsi possible d’ajouter un becquet pour 257 euros, des coques de rétroviseurs finition carbone à 251 euros, un ornement inférieur de hayon ( de 155 à 186 euros selon les modèles ), des ornements latéraux ( ou baguettes latérales facturées entre 295 et 426 euros, des stickers de décoration extérieure à 292 euros, des barres de toit à 250 euros, une ferrure d’attelage avec crochet détachable horizontal à 606 euros, un Faisceau de câblage d’attelage 13 broches à 357 euros, un film de protection pour le pare-choc avant à 139 euros, une protection de seuil de coffre en inox à 153 euros…

Ce sont ensuite les stylos de retouche, coffres de toit et porte-skis qui sont proposés et peuvent encore faire grimper la facture.

Au final l’addition peut dépasser les 35000 euros : pas mal pour une petite citadine de ce gabarit ! Un tarif qui tombe à 32601 euros avec la remise commerciale.