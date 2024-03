Kia Sportage restylé : les premières images – illustration : Kolesa

Lancé en 2021, l’actuel Kia Sportage est une star des ventes. Ce SUV compact coréen revêt donc une importance majeure pour la marque, qui doit soigner sa deuxième partie de carrière. Inutile de tourner autour du pot : le restyling est en préparation, et des prototypes ont déjà été surpris sur la route. Ce sont eux qui ont permis de créer ces premières images, diffusées par le site Kolesa.

Les changements du Kia Sportage 2025

Esthétiquement, le Kia Sportage arbore une face avant qui le démarque nettement de la concurrence. On ne peut plus dire que les constructeurs coréens font dans la copie allemande : désormais les modèles mis sur le marché innovent en style avec des éléments bien à eux. C’est le cas avec des blocs optiques verticaux, associés à une signature lumineuse en forme de boomerang.

Visiblement les designers Kia ne vont pas hésiter à changer la face avant en profondeur, avec une signature lumineuse plus étendue en partie horizontale, dans l’esprit des derniers modèles électriques de la marque. Nouveau bouclier avant, calandre redessinée : au final, tout devrait donc changer, ce qui donne l’impression d’avoir affaire à une nouvelle génération de SUV compact !

En revanche le profil restera inchangé, alors que l’arrière sera lui aussi très peu modifié, à l’exception de retouches sur les feux et le bouclier.

A l’intérieur, il est probable que Kia en profite pour mettre à jour le système d’info-divertissement, et ajoute des équipements de sécurité supplémentaire. Les écrans actuels sont déjà grands, et de nouvelles dalles ne sont donc pas forcément nécessaires.

Une offre de motorisations déjà complète

Au niveau mécanique, aucune info n’a encore filtré sur l’arrivée de nouvelles motorisations. Mais il faut dire que le Sportage n’est pas en retard dans ce domaine, avec notamment une motorisation hybride rechargeable de 252 ch annoncée avec 78 km d’autonomie.

Ce moteur 1.6 T-GDi Hybride est aussi proposé avec une petite batterie de 1,49 kWh, avec une puissance de 215 ch.

Le Sportage est aussi proposé en 1.6 T-GDi 160 ch Hybride léger, et en diesel avec le 1.6 CRDI 136 ch Hybride léger. Une offre diesel qui devient de plus en plus rare dans le segment, et dont le maintien n’est pas encore assuré.

Le Kia Sportage actuel