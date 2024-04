Tous les futurs modèles de Nissan jusqu’en 2026

Les futurs modèles Nissan jusqu’en 2026

Nissan s’apprête à lancer une grande offensive produit, avec des nouveautés majeures. Parmi elles, le remplaçant du Juke, la première Micra électrique, ainsi qu’un crossover qui prendra la succession de la Leaf. Mais si Nissan projette de lancer une trentaine de nouveaux modèles d’ici 2026, seule une petite partie sera commercialisée en Europe.

Une priorité aux modèles électriques

Le nouveau modèle d’entrée de gamme de Nissan est très attendu : il s’agira de la nouvelle génération de la petite Micra. Fabriquée en France par Ampère dans la même usine que la nouvelle Renault 5 E-TECH, la Micra sera donc électrique et reposera elle aussi sur la plate-forme AmpR Small.

Cette première Micra électrique devrait donc être très proche techniquement de sa cousine française. Sans surprise, elle devrait disposer de la même batterie de 52 kW, qui lui permettra d’afficher jusqu’à 400 km d’autonomie. La R5 proposera trois niveaux de puissance de 70 kW, 90 kW et 110 kW. La Micra retiendra-t-elle ces trois motorisations ou bien seulement deux d’entre elles ? On espère que son prix d’appel sera également inférieur à 25000 euros, pour permettre de démocratiser l’électrique.

Deuxième modèle majeur : le futur Juke. Ce crossover de segment B passera lui aussi au tout électrique, et reprendra la même base que la Micra EV. Il s’agira du cousin de la future Renault 4 électrique, et il viendra concurencer les Fiat 600e, Peugeot e-2008 et Jeep Avenger.

Le troisième modèle attendu en Europe sera un crossover inédit, de segment C. Ce remplaçant de la Leaf devrait s’intercaler entre le Juke électrique et l’actuel Ariya. Techniquement, ce SUV utilisera la plate-fome AmpR Medium. Ce sera un cousin technique du nouveau Renault Scénic E-TECH, ce qui devrait lui permettre d’afficher une autonomie supérieure à 600 km avec la plus grande batterie.

Nissan mise ensuite sur les utilitaires électriques, avec deux modèles au programme.

Un restyling pour le Qashqai

Pour les modèles thermiques existants, Nissan prévoit un restyling important pour son Qashqai. Cette génération ne rencontre pas le même succès que les précédents Qashqai, avec des prix qui ont trop grimpé et un design un peu fade. Le design revu tentera de remédier à ce problème, et sera complété par l’arrivée de la troisième génération de la technologie hybride e-Power. Cette génération promet des peformances en hausse de 10 %, des économies de carburant supplémentaires de 20 %, pour un coût également en baisse.

Nissan souhaite réaliser en Europe d’ici 2026 pas moins de 40 % de ses ventes en électrique : un objectif ambitieux, qui pourra dépendre de l’évolution du marché. Les arrêts des aides en Allemagne et la baisse du bonus en France ont déjà eu des répercussions pour ce type de modèles. Le constructeur japonais prévoit de lancer une nouvelle génération de batteries en 2028, avec une meilleure densité en énergie et une recharge bien plus rapide. Des progrès qui peuvent aussi donner envie d’attendre avant de passer à l’électrique…