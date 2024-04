Bonne nouvelle : Honda baisse le prix des Civic et ZR-V

Honda fait une annonce intéressante, quelques jours après la promotion sur son SUV électrique e:Ny1. Cette fois-ci, ce sont les modèles thermiques et en l’occurence hybrides qui sont concernés : les Civic e:HEV et ZR-V e:HEV. Voici le détail de cette évolution de tarifs inattendue.

Un repositionement tarifaire bienvenu

Les prix baissent donc dès aujourd’hui sur ces deux modèles Honda, ce qui est une bonne nouvelle tant pour les concessionnaires que pour les acheteurs. Il s’agit d’un repositionnement tarifaire bienvenu, surtout si on replace l’évolution des prix qu’avait connu la Civic l’année dernière. La compacte japonaise était revenue au catalogue après quelques mois d’absence, et surtout avec un prix qui avait grimpé à plus de 39000 euros ! Au lancement, la Civic de onzième génération était positionnée à moins de 33000 euros en entrée de gamme.

La baisse n’est cependant pas aussi spectaculaire, avec une réduction de 1500 euros mais sur l’ensemble des versions de la gamme. Il faut donc désormais compter sur un prix de 37720 euros pour une Honda Civic e:HEV Executive. En financement, les offres seront également revues, avec un prix de départ de 319 euros par mois, soit 100 euros de moins qu’en début d’année. ( lire notre essai de la Honda Civic 2023 )

Du côté du ZR-V e:HEV, la baisse de prix n’est pas linéaire selon les versions. C’est l’entrée de gamme qui baisse le plus, avec 2000 euros de moins pour se positionner à 43 950 euros. La version Sport baisse de 1500 euros et passe à 45 950 euros, et la version supérieure Advance passe à 48 450 euros avec seulement 500 euros de baisse. En financement, les offres débutent désormais à 379 euros par mois.

Honda met en avant une meilleure efficacité de ses usines qui a permis de réduire les effets de l’inflation, du moins une partie ! Le constructeur en profite aussi pour communiquer sur les 25 ans de sa technologie full hybrid, lancée sur l’Insight qui venait alors affronter la Prius en 1999.