Nouvelles images inédites de l’Abarth 600e : voici son intérieur

Abarth 600e

Abarth a choisi la date du 31 mars 2024 pour nous dévoiler de nouvelles images exclusives de son crossover 600e. Une date anniversaire, qui correspond au 75 ans de la naissance de la marque au scorpion ! Les nouvelles images de l’Abarth 600e comprennent des photos extérieures, toujours en vue dynamique, ainsi que la toute première image de son habitacle.

L’Abarth la plus puissante de l’histoire

C’est donc toujours la même Abarth 600e dotée du Pack Scorpionissima de lancement qui est présentée dans les images officielles. Rappelons que ce modèle inédit est logiquement dérivé du Fiat 600e, mais s’en distingue par une puissance nettement supérieure ! Celle-ci est annoncée à 240 ch, ce qui en fera le SUV électrique Stellantis du segment B le plus puissant jamais proposé. Mais un cousin devrait aussi reprendre cette puissance : l’Alfa Romeo Milano, qui sera dévoilé dans les prochains jours.

Cette puissance de 240 ch sera accompagnée d’un châssis revu et réglé en conséquence, et aussi d’un différentiel mécanique à glissement limité sur le train avant. Sachant que dans l’immédiat, aucune version à transmission intégrale n’est encore annoncée.

Sur l’image ci-dessous, vous pouvez découvrir la première photo de l’intérieur de l’Abarth 600e. On retrouve là encore la planche de bord de la cousine Fiat, mais avec une présentation qui joue sur les habillages et certains éléments pour s’en démarquer. L’environnement sportif est plus sombre que chez Fiat, et abandonne le bandeau de planche de bord en couleur. Ici le bandeau est également décoré de graphismes Abarth face au passager. Impossible de ne pas remarquer le volant spécifique à deux branches, avec un méplat en partie inférieure. Son habillage est réalisé en cuir et en Alcantara, avec des surpiqûres jaunes. Au centre, il reprend évidemment le logo Abarth. Autre petit détail : la marque du repère des 12H, qu’on ne trouve que sur des modèles sportifs.

Au centre de la planche de bord, e système d’infodivertissement s’affiche sur un écran de 10,25″. Il se distingue par des graphismes Abarth. Cette image nous montre aussi des sièges baquet avec appuie-tête intégré, qui sont eux aussi habillés en cuir et en alcantara avec des surpiqûres colorées.

L’édition de lancement Scorpionissima sera très bien équipée, mais d’autres finitions moins bien dotées devraient suivre.

Présentation finale en juin 2024

Il faudra désormais patienter jusqu’en juin 2024 pour avoir toutes les informations sur ce nouveau modèle. Nous avons désormais une idée précise du look extérieur et du style intérieur, il nous manque encore les caractéristiques techniques détaillées, les performances et le prix de vente, qu’on espère compétitif.

La planche de bord de l’Abarth 600e