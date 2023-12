Alfa Romeo Milano : ce qu’on sait de ce futur SUV

Alfa Romeo Milano : le rendu devrait être dans cet esprit – illustration : corriere.it

Au sein de Stellantis, les modèles se dupliquent d’une marque à l’autre, avec toutefois un design inédit. L’Alfa Romeo Milano sera ainsi un cousin des Peugeot 2008, Opel Mokka, et des plus récents Jeep Avenger et Fiat 600. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Stellantis occupe le terrain ! La gamme Alfa va donc à nouveau s’étirer vers le bas, après la disparition des MiTo et Giulietta.

Un SUV attendu pour avril 2024

Alfa Romeo a dévoilé ce mois-ci le nom de son futur modèle : ce sera le Milano. Un nom qui fait référence à la naissance de la marque italienne, qui a vu le jour à Milan en 1910. De cette manière, la marque a aussi fait le choix d’un nom de ville, logique pour un SUV de catégorie B qui aura toute sa place en ville. Avec une longueur comprise entre 4,20 et 4,30 m, le nouvel Alfa Romeo Milano sera plus proche d’un 2008 que d’un DS 3.

Basé sur une plate-forme CMP, le Milano n’inaugurera pas la nouvelle plate-forme STLA Small encore en développement au sein de Stellantis.

Ce troisième SUV de la gamme Alfa misera sur l’électrique, et devrait proposer plusieurs motorisations. Il ne se contentera pas du moteur de 156 ch de ses cousins, avec une batterie de 54 kWh. Pour afficher un tempérament sportif, il serait question d’une puissance bien supérieure pour les versions dynamiques.

Au sein du groupe, la motorisation retenue serait le bloc de 230 ch du nouveau Peugeot e-3008. De quoi surclasser une bonne partie de la concurrence. Mais un Volvo EX30 de base par exemple, dispose déjà de 272 ch et peut passer de 0 à 100 km/h en 5,7 s, sans même se positionner comme un modèle sportif !

Cette gamme électrique sera complétée d’une gamme thermique, avec de l’électrification là encore. Le nouveau Milano s’offrira les services du nouveau moteur hybride de 136 ch avec boite électrifiée e-DCS6, qui devrait constituer une entrée de gamme plus accessible en tarif.

Il faudra désormais patienter jusqu’en avril pour découvrir ce nouveau SUV italien, et pour réserver un exemplaire. Mais la campagne de teasing devrait sans doute nous donner de nouveaux aperçus de sa carrosserie dans les prochaines semaines…