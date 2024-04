Tesla offre à nouveau 4000 euros de remise sur son Model 3

La Tesla Model 3 restylée est désormais disponible avec une belle remise

A son arrivée au catalogue en septembre 2023, la Tesla Model 3 restylée pouvait bénéficier du bonus écologique de 5000 euros. Une situation qui a ensuite évolué avec le malus écologique remanié en France : la production en Chine de cette berline électrique l’a exclue du dispositif. Contrairement au Model Y Propulsion assemblé dans la Gigafactory de Berlin, le Model 3 Propulsion est fabriqué à Shangai. Les carnets de commande ont du en pâtir sérieusement, car Tesla nous propose désormais une belle remise, aussi importante que le bonus 2024 !

Une remise de 4000 euros équivalente au bonus écologique

Fin février Tesla avait déjà activé une offre similaire, avec un réajustement tarifaire de 4000 euros sur sa berline Model 3. L’offre correspondait alors à des voitures pré-configurées, sur stock, avec des livraisons effectuées avant fin mars 2024.

Cette fois-ci, il n’est plus question de dates ! On peut donc trouver sur stock une berline Model 3 à partir de 38990 euros au lieu de 42990 euros pour le prix catalogue. A ce tarif, il s’agit bien entendu d’une version Propulsion sans options, en blanc perle avec les jantes 18″ et l’intérieur noir. Mais d’autres configurations sont proposées, avec d’autres teintes, des jantes 19″, l’intérieur noir et blanc ou encore le crochet d’attelage.

Cette remise de 4000 euros ne concerne pas les versions Grande Autonomie, qui s’affichent donc toujours à 50990 euros ( en dehors des versions de démonstration avec des kilomètres au compteur ).

Quelle conséquence sur l’occasion ?

Pour l’instant, peu de Model 3 restylées sont encore proposées en occasion récente, mais cela devrait fatalement empêcher les vendeurs de récupérer leur mise de départ. Cela a surtout causé ainsi que le restyling une baisse de la cote du Model 3 non restylé. Il est ainsi assez facile de trouver des annonces de modèles 2023 avec un kilométrage raisonnable proposés à moins de 33000 euros.

Pour un modèle 2022, la différence est moindre : les prix bien placés sont à peine sous les 30000 euros. Acheter une Tesla se démocratise, tout comme l’électrique en général.