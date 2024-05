Les prix et la gamme du Renault Espace 2024

Renault n’aura pas attendu pour dévoiler la gamme du nouvel Espace. Celle-ci est assez simple, puisqu’une seule motorisation est disponible : la motorisation full hybride E-TECH 200. En attendant l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride rechargeable de 300 ch avec transmission intégrale, prévue pour la fin de l’année. Sur les quatre premiers mois de l’année, l’Espace est la 44ème voiture la plus vendue en France : la demande est au rendez-vous !

Renault a tout de même décliné une gamme comportant trois niveaux de finition : Techno, Esprit Alpine et Iconic. Les prix débutent à 45000 euros, voici les détails de la gamme.

Les équipements des trois finitions du nouveau Renault Espace

Quand l’Austral 5 places est proposé à partir de 35800 euros, l’Espace 5 places est donc vendu 9200 euros plus cher ! Car de son côté, l’Austral est proposé avec un petit 1.2 Mild Hybrid 130 ch, et avec la finition Evolution. Ce moteur et ce niveau d’équipement n’ont pas été retenus pour l’Espace, positionné plus en haut de gamme. L’Austral équivalent à l’entrée de gamme de l’Espace, l’Austral Techno E-TECH 200 est facturé 42000 euros. L’Espace est donc vendu 3000 euros de plus, à moteur et finition équivalente.

L’Espace Techno est donc affiché à 45000 euros. Son équipement est déjà complet avec en série : sellerie en tissu 100 % recyclé, jantes alliage 19″, hayon motorisé mains libres, feux avant LED Adaptative Vision, système OpenR Link, contour des vitres en chrome brillant, barres de toit en aluminium satiné, aide au parking avant et arrière, caméra de recul, assistant de maintien dans la voie, multi-sense, son Arkamys, vitres arrière surteintées…

De série la peinture gratuite est métallisée : il s’agit du rouge flamme. Une teinte qui avait été la couleur de lancement…sur la Clio 4 !

Le Renault Espace Iconic

Une vraie finition Esprit Alpine pour l’Espace

Contrairement à l’Austral, l’Espace a droit à une vraie finition Esprit Alpine. Sans qu’elle soit associée à Techno ou Iconic.

L’Espace Esprit Alpine est facturé 48300 euros, soit 3300 euros de plus que la version Techno. Il ajoute au départ le châssis 4Control, avec les roues arrière directionnelles. C’est ensuite la présentation qui évolue avec en série : barres de toit noires satinées, bouclier avant avec lame sport gris satiné, tour de vitres noir brillant, jantes alliage 20″ diamantées, pédalier en aluminium, sellerie mixte tissu carbone et alcantara avec surpiqûres bleues, volant cuir et alcantara avec surpiqûres bleu blanc rouge, appuie-tête spécifiques avec broderie Alpine.

Renault Espace Esprit Alpine 2024

Le haut de gamme de l’Espace n’est pas basé sur la version Esprit Alpine, mais sur la version Techno.

L’Espace Iconic est vendu 50300 euros. Il dispose en série des éléments suivants : châssis 4Control, caméra 360°, régulateur de vitesse adaptatif, parking mains libres, sièges avant électriques, siège conducteur avec fonction massage, sièges avant chauffant, volant et pare-brise chauffant, sellerie cuir gris clair, jantes 20″ Elfie, insert de tableau de bord en bois, bouclier avant avec lame sport en noir brillant.

Cette gamme simplifiée se retrouvera-t-elle prochainement sur l’Austral ?