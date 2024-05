Les 10 compactes les moins chères en 2024 : des surprises !

Comme les prix ne cessent de grimper, quel est le tarif d’une compacte aujourd’hui ? Comme vous allez le voir, cette sélection présente les compactes les moins chères vendues en France. Le prix de départ des 10 premiers modèles est compris entre 18000 et 30000 euros. Tous les modèles généralistes ne sont pas inclus, car parfois leur prix dépasse les 30.000 euros ! Ce qui est le cas par exemple de la Volkswagen Golf, ou de la Seat Leon. On note aussi la disparition de certains modèles non remplacés par des berlines, comme la Fiat Tipo et la Renault Mégane 4.

Dacia Jogger : 17990 euros

Dérivée de la Sandero, le Jogger est plus qu’une version break avec une troisième rangée de sièges en option. Sa longueur de 4,54 m en fait l’une des compactes les plus longues.

A moins de 18000 euros, vous aurez droit à la finition Essential : barres de toit, vitres avant électriques, Media Control, climatisation manuelle, aide au stationnement arrière. Le premier moteur est le bloc ECO-G 100, compatible GPL et donc très économique. En montant en gamme, vous pourrez bénéficier d’une compacte break à un tarif sans aucune concurrence. Une bonne affaire, même si le prix a augmenté régulièrement depuis sa sortie.

Hyundai i30 2024

Hyundai i30 : 24000 euros

Le prix de 24000 euros de la compacte coréenne est un tarif promotionnel, alors que le prix catalogue est normalement de 28000. A ce tarif, vous pouvez vous offrir une i30 1.0 T-GDi 120 iBVM 48V Creative.

L’équipement comprend en série : Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique, Régulateur de vitesse, Assistance active au maintien de voie, Freinage d’urgence autonome avec détection piétons, Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, alarme périmétrique, Rétroviseurs rabattables électriquement, Système d’accès mains-libres et démarrage sans clé, Aide au stationnement arrière, caméra de recul, Climatisation automatique bi-zone, Vitres arrière surteintées, Feux avant bi-LED, Jantes alliage 17 », Navigation Europe avec écran tactile 10,25 », compatible Apple Carplay et Android Auto, avec services connectés Bluelink et Hyundai Live.

Skoda Scala Active

Skoda Scala : 24530 euros

Assez méconnue en France, la Skoda Scala est l’une des compactes les moins chères de cette sélection. A ce tarif de base, vous aurez droit à la finition Active ( climatisation manuelle, projecteurs à LED, Lane Assist… ) et au petit 3 cylindres 1.0 TSI de 95 ch avec boite manuelle à 5 rapports. Excepté la Dacia, elle est donc moins chère que toutes ses rivales. A ce prix, elle est intéressante : on voit mal comment elle pourrait demeurer aussi bien placée dans les mois à venir. Les augmentations sont régulières dans l’automobile : ne perdez pas de temps si elle vous fait de l’oeil.

MG4 Standard

MG4 : 24990 euros ( avec déduction d’une remise de 5000 euros )

Seule voiture électrique de cette sélection, la MG4 nous vient de Chine. Nous avons affiché le tarif avec le la remise commerciale de 5000 euros proposée depuis plusieurs semaines.

La finition Standard comprend de série l’aide au stationnement arrière, l’écran tactile de 10,25″, les aides à la conduite, l’entrée et le démarrage sans clé, ainsi que les phares à LED.

Cette version est annoncée avec une autonomie de 350 km, qui sera limitée pour les grands déplacements. La puissance de 170 ch est la meilleure des 10 voitures présentées ici. On espère que d’autres compactes électriques intègreront ensuite cette sélection…

Kia Ceed Motion

Kia Ceed : 26150 euros

La compacte coréenne est assez compétitive, avec un prix de départ de seulement 26150 euros. A ce tarif, l’équipement de série comprend : Écran Tactile 10.25’’ avec système de navigation, Alerte de vigilance du conducteur, Reconnaissance des panneaux de limitation avec regulation de Vitesse, Assistance Active à la conduite dans les embouteillages, jantes acier 16″ avec enjoliveurs, Radars de parking arrière, caméra de recul. Elle est motorisée par un modeste 1.0 T-GDi 100 ch BVM6.

La Mazda 3 de base

Mazda 3 Prime Line : 27300 euros

La seule compacte japonaise de cette sélection est meilleur marché que les Toyota Auris, Suzuki Swace et Honda Civic. La finition de base Mazda 3 est très correctement équipée : système Mazda Connect avec écran couleur 8.8″ TFT et système de navigation, bluetooth, jantes alliage 16″, affichage tête haute projeté. Sous le capot, vous aurez droit à un moteur 2.0 Skyactiv essence de 122 ch, couplé à une boite manuelle à 6 rapports. A ce tarif, c’est désormais cadeau ! Une alternative peu diffusée, et de qualité.

L’Opel Astra en entrée de gamme

Opel Astra : 27050 euros

Parmi les trois compactes de Stellantis présentes ici, on trouve la toute dernière génération de l’Opel Astra. L’entrée de gamme est motorisée par le 1.2 essence de 110 ch. La finition Astra comprend le démarrage sans clé, l’aide au stationnement avant et arrière, les projecteurs antibrouillard à LED. Elle est plus compétitive qu’avant, car elle est moins chère que la C4 de base.

La nouvelle Citroën C4 You

Citroën C4 : 27550 euros

Repositionnée en marque Entry chez Stellantis, Citroën propose sa C4 à des tarifs plus réduits que les Opel Astra et Peugeot 308. Pour 27550 euros ( prix catalogue ) la finition You dispose de la climatisation automatique bizone, de l’aide au stationnement arrière, du frein de stationnement électrique automatique, du pack safety, du combiné numérique couleur, des lève-vitres avant et arrière électriques et séquentiels, et de My Citroën Assist. Ce tarif correspond au petit 3 cylindres Puretech 100 ch, avec boite manuelle.

Toyota Corolla Dynamic

Toyota Corolla Dynamic : 29500 euros

La compacte japonaise est la seule de cette sélection à disposer d’une motorisation Full Hybride. Il s’agit de la dernière génération de la motorisation Full hybride Toyota, avec un bloc essence de 1.8 L et une puissance affichée à 140 ch. Le tarif de 29500 euros est promotionnel, et permet d’accéder à cette finition Dynamic d’entrée de gamme déjà bien équipée : Régulateur de vitesse adaptatif intelligent, Ecran couleur tactile 10,5 » haute définition, Navigation connectée avec infotrafic en temps réel, Caméra de recul avec lignes de guidage statiques.

La Peugeot 308 Active Pack 2024

Peugeot 308 : 29920 euros

Cette 308 est dans les plus chères de la sélection. A ce tarif, elle propose au moins un moteur Puretech de 130 ch avec boite mauelle à 6 rapports. L’équipement de ce niveau de finition comprend l’aide au stationnement arrière, le démarrage mains libres, le i-cockpit avec combiné d’instrumentation numérique 10 » personnalisable, l’air conditionné automatique bi-zone, les rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, le volant en croûte de cuir…On est donc loin d’avoir affaire à un modèle dépouillé.

Comme les prestations sont élevées et le modèle très récent, elle mérite votre attention. C’est aussi la compacte la plus vendue en France en 2023 !