L’actuelle Peugeot 208 sera à nouveau restylée…en 2027 !

Peugeot 208 2024

La fin du thermique, ce n’est pas encore pour tout de suite chez Peugeot. Et comme la prochaine Peugeot 208 doit passer au tout électrique, la marque a choisi une option déjà vue dans le passé : faire durer l’actuelle génération. Avec une 208+ ?

Une 208 thermique en parallèle d’une 208 électrique

La future Peugeot e-208 bénéficiera de la nouvelle plate-forme STLA Small. Et visiblement, Peugeot n’a pas prévu de refaire le coup d’une offre doublée en thermique et en électrique ! La future 208 sera donc exclusivement électrique, ce qui laisserait un vide dans la gamme pour ceux qui souhaitent poursuivre leur route en thermique.

Mais Peugeot a une solution : faire durer l’actuelle 208, exclusivement en thermique. Une gamme simplifiée qui dure, le lion l’avait déjà pratiqué à plusieurs reprises, avec la Peugeot 205 Génération par exemple, puis avec la 206+ de 2009 à 2012, et enfin avec la 207+ de 2012 à 2014. Cela fait donc 10 ans déjà que nous n’avons pas eu droit à une version +, qui pourrait bien être la 208+ à l’horizon 2027.

Pour relancer les ventes exclusivement en thermique, Peugeot devrait alors lui offrir un ultime restyling, qui modernisera une dernière fois sa face avant. Il est plus que probable qu’elle ne soit plus proposée qu’en hybride, certainement en 100 ch et 136 ch avec l’actuel 3 cylindres 1.2 associé à une boite e-DCS6 électrifiée à double embrayage. Cette gamme simplifiée devrait s’accompagner d’un nombre limité de finitions, avec sans doute deux propositions au maximum.

Commercialisée en 2019, la 208 de seconde génération pourrait alors dépasser les 10 ans de carrière avec une commercialisation jusqu’en 2030, voire plus. Logiquement Peugeot avait prévu de passer sur une gamme 100 % électrique en 2030, alors que la réglementation permettra de vendre encore des voitures thermiques jusqu’en 2035 en Europe. Mais tout pourrait dépendre de l’évolution du marché dans les années à venir.

On peut comprendre que Peugeot ne souhaite donc pas développer de nouvelle génération de 208 thermique pour une durée de seulement 3 ans. De nombreux constructeurs devraient procéder de la même façon pour réaliser des économies de développement : le cycle de vie des voitures actuelles va donc s’allonger…