Conclusion essai BMW i4 eDrive 40 : notre avis

La BMW i4 est donnée pour une puissance de charge rapide de 250 kW

CONCLUSION :

Moins performante que la BMW i4 M50, la i4 eDrive 40 est déjà suffisamment véloce pour le commun des mortels ( et pour perdre rapidement des points de permis ). Contrairement à certains modèles électriques, ici la puissance est parfaitement au diapason avec un châssis dynamique digne de BMW. La conduite sera donc un point fort du modèle, tout comme l’environnement premium et le style qui la démarquent de modèles zéro émission plus fades. BMW a donc totalement revu son approche concernant les électriques, ce qui devrait permettre de toucher un plus large public. En France c’est surtout le récent iX1 qui fera le gros des ventes de la marque en électrique, mais cette i4 est loin de démériter avec une belle diffusion. Seule son autonomie pourra décevoir si l’automobiliste ne parvient pas à circuler avec le pied léger…

Ce que nous avons aimé :

Qualité de finition

Dynamisme du châssis

Performances

Système multimédia au top

Design réussi

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie décevante en réel

Consommation mixte moyenne

Beaucoup d’équipements en option

