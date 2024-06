Série spéciale : Alfa Romeo Stelvio et Giulia Quadrifoglio Super Sport

Alfa Romeo Stelvio et Giulia Quadrifoglio Super Sport

Alfa Romeo nous présente une nouvelle édition limitée, avec les Giulia et Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Limitée à seulement 275 unités pour la Giulia et 175 pour le Stelvio, cette série spéciale célèbre la première victoire d’Alfa Romeo aux Mille Miglia en 1928, une course historique remportée par la légendaire 6C 1500 Super Sport. L’édition limitée rend hommage à cette victoire légendaire en apportant des améliorations techniques et esthétiques que nous allons vous détailler maintenant.

Un hommage à l’héritage sportif

Ces modèles sportifs reprennent les principaux attributs de leurs prédécesseurs tout en ajoutant une touche inédite. Le Centre Stile Alfa Romeo a réinterprété le célèbre logo Quadrifoglio, qui apparaît pour la première fois en noir. L’intérieur des voitures est également repensé pour offrir une sportivité sans compromis, avec l’introduction de la fibre de carbone 3D rouge et des surpiqûres exclusives sur les appuis-tête.

Sous le capot, les Giulia et Stelvio Quadrifoglio Super Sport abritent un puissant moteur V6 de 2,9 litres délivrant 520 chevaux, couplé à un différentiel mécanique à glissement limité. Ce moteur, associé à une transmission intégrale, reste un élément de fierté pour ces deux modèles Alfa.

Le design extérieur se distingue par des détails sportifs et élégants, incluant des jantes en alliage à 5 trous, des étriers de frein noirs et des phares Full-LED adaptatifs. L’intérieur n’est pas en reste avec une finition haut de gamme en fibre de carbone rouge, un volant en cuir et Alcantara, et un système d’échappement Akrapovič pour une sonorité unique.

Ces modèles exclusifs seront disponibles en France à partir de 98 900 euros pour la Giulia Quadrifoglio Super Sport et 109 000 euros pour le Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Il n’y en aura pas pour tout le monde !

Alfa Romeo a prévu des modèles électriques pour la suite, dès 2025 pour la Giulia et 2026 pour le Stelvio. De quoi rendre ces sportives thermiques encore plus collector !

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport

L’intérieur est également décoré de manière spécifique

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport