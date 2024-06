La nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport se dévoile

nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport

Volkswagen a choisi les 24 heures du Nürburgring pour la première mondiale de sa Golf GTI la plus puissante, la version restylée de la Golf GTI Clubsport. Alors que la GTI normale a bénéficié de 20 ch supplémentaires, la GTI Clubsport reste cantonnée à 300 ch.

Ce qui change sur la nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport

La Volkswagen Golf 8 2024 a bénéficié d’un restyling qui s’étend désormais aux versions sportives. Après la Golf GTI 2024 qui développe désormais une puissance de 265 ch, la Golf GTI Clubsport conserve le même niveau de puissance de 300 ch. Les ingénieurs Volkswagen ont tout de même revu les suspensions, et on retrouve également un blocage électronique du différentiel de l’essieu avant et une direction progressive.

Extérieurement, cette sportive s’offre un bouclier avant spécifique, avec des éléments couleur caisse qui remontent comme des boomerangs sur les flancs de la prise d’air inférieure. Sur une GTI classique, rien de tel, puisque celle-ci dispose des éléments d’éclairage additionnels ( Projecteurs antibrouillard et feux de braquage ), alors que les deux éléments ne remontent presque pas sur la grille inférieure.

Les nouveaux projecteurs matriciels à LED « IQ.LIGHT » sont communs aux deux versions, avec un dessin revisité. Même chose pour la calandre éclairée avec le jonc rouge, ou encore le logo éclairé. Curieusement, les nouvelles jantes alliage au dessin inspiré des jantes Detroit de la Golf 6 GTI sont également proposées sur les deux modèles. La version Clubsport se distingue par des stickers en bas des ailes avant et des portes avant, et par un pavillon de toit noir.

L’autre changement à l’arrière est le becquet de hayon, spécifique à la Golf GTI Clubsport. Et les plus observateurs remarqueront que les sorties d’échappement présentent un diamètre supérieur.

Les changements à l’intérieur et le prix

A l’intérieur, le système d’infodivertissement profite d’un grand écran de 12,9″ avec navigation « Discover ». Les sièges sport avec appuie-tête intégrés à l’avant sont recouverts sur ce modèle par une sellerie cuir. Il est probable qu’elle soit en option, alors qu’une sellerie en micro-fibre soit proposée en équipement de série.

Le prix de la nouvelle Golf 8 GTI est de 48180 euros. Le prix du malus écologique 2024 est de 4818 euros, soit tout juste 10 % du prix de l’auto sur le marché français.

Pour la nouvelle Golf GTI Clubsport restylée, le prix devrait être contenu autour de 53000 euros. Mais la différence de prix de 5000 euros environ sera largement majorée par le malus, actuellement de 9681 euros sur le modèle sortant !

Avouez que cela commence à faire cher pour bénéficier de 35 ch de plus. En France, la GTI standard désormais plus puissante pourrait donc bénéficier d’un regain d’intérêt.

La planche de bord profite d’un grand écran central

A l’avant les sièges sport profitent d’appuie-tête intégrés

Les sorties d’échappement spécifiques de la GTI Clubsport

La version Clubsport se distingue par son bouclier avant différent