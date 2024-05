Cyril Hanouna en Ferrari Purosangue : les internautes s’énervent

La Ferrari Purosangue de Cyril Hanouna attire les carspotters – image : Fipeux

Après avoir créé la polémique avec son Mercedes G préparé par Brabus, Cyril Hanouna a cette fois jeté son dévolu sur un Ferrari Purosangue. La voiture a déjà été repérée par les carspotters comme Fipeux, et a aussi été filmée à d’autres occasions avec l’animateur à son volant. Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux…

Un Purosangue unique dans les rues de Paris

Difficile de rater le Ferrari Purosangue dans les rues de Paris : ce SUV frappé du cheval cabré est encore très rare en circulation. L’exemplaire acheté par l’animateur Cyril Hanouna est également assez distinctif, puisqu’il arbore un covering dans une teinte de violet à l’avant, et de noir à l’arrière. Etriers de freins jaunes, nombreux éléments en carbone comme le diffuseur arrière, les élargisseurs ou encore les rétroviseurs : la personnalisation est plutôt sympathique. Notons au passage des vitres avant surteintées qui dépassent largement la norme autorisée par la loi !

Mais ce n’est pas seulement le choix de la voiture qui a énervé les internautes sur des séquences capturées dans les rues de Paris et diffusées sur X et Instagram, mais le fait que l’animateur ne veuille pas être photographié avec sa Ferrari. Un motard a ainsi suivi et filmé par hasard le véhicule, avant d’être rappelé à l’ordre par la sécurité de Cyril Hanouna qui suivait la Ferrari à bord d’une berline Mercedes. Lorsque la voiture s’est garée, des jeunes femmes ont tenté de prendre des photos, ce qui a énervé l’animateur de C8. « On s’est fait engueuler » ont alors témoigné les deux jeunes femmes.

Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre : « Laissez-le il est tellement proche du peuple », « Mr Hanouna se moque de nous en parlant des bas salaires et de nos galères et roule littéralement sur l’or, il nous prend pour des jambons… », ou encore « et le gars dit comprendre les français qui galère ».

Selon les réactions, c’est surtout le fait que l’animateur de C8 cherche à cacher sa richesse qui énerve, davantage que le prix de la voiture en question…