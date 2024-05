Cette DS 7 hors du commun sera bientôt commercialisée à 165000 euros

DS 7 Vauban

DS Automobiles nous étonne une fois de plus avec la présentation de la DS 7 VAUBAN, un SUV hybride rechargeable blindé ! Inspirée par la DS 7 ÉLYSÉE utilisée par le président de la république, cette nouvelle version sera bientôt disponible à la commande, au prix de 165.000 euros. Produite en France, la DS 7 VAUBAN est une véritable prouesse technologique et artisanale, transformée à Hérimoncourt après son assemblage à Mulhouse.

Une DS 7 blindée mais performante

Ce modèle unique se distingue par un blindage sophistiqué et discret qui utilise des matériaux de pointe comme les aramides et les fibres HPPE. Malgré cette armure, la DS 7 VAUBAN conserve les qualités dynamiques de la DS 7 E-TENSE 4×4 300, avec une augmentation de poids réduite à seulement 164 kg. Elle passe de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et maintient des distances de freinage comparables, tout en offrant une conduite confortable grâce à la suspension pilotée par caméra DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.

À l’intérieur, la DS 7 VAUBAN est un véritable sanctuaire de luxe. Les artisans selliers ont supervisé chaque détail pour offrir un niveau de raffinement exemplaire, avec des options de personnalisation étendues. Que ce soit pour des extincteurs automatiques, des prises USB additionnelles ou des teintes de carrosserie personnalisées, chaque aspect du véhicule est pensé pour offrir une expérience sur mesure. Les équipements classiques tels que la caméra de recul et les projecteurs LED sont bien entendu conservés.

En hommage à Sébastien Le Prestre de Vauban, célèbre ingénieur militaire français, ce modèle incarne l’esprit de protection et de fortification. La DS 7 VAUBAN, disponible à partir de 165 000 euros, est une offre assez étonnante sur le marché. L’homologation est prévue en juin, avec une commercialisation dans la foulée.