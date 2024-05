Volkswagen relance la guerre des prix avec une nouvelle gamme ID.3

Volkswagen ID.3 GTX

Volkswagen a récemment annoncé l’ouverture des commandes pour trois nouvelles versions de sa compacte électrique, l’ID.3, en France, dont la fameuse ID.3 GTX. Ces nouvelles déclinaisons viennent avec des améliorations significatives sur le plan technologique et sont proposées à des tarifs attractifs après déduction du bonus écologique, y compris pour la nouvelle version sportive.

Nouvelle version Pure en entrée de gamme

La version ID.3 Pure, équipée d’une batterie de 52 kWh nets, constitue désormais l’entrée de gamme du modèle. Cette version, dotée d’une puissance de 170 chevaux et disponible uniquement en finition ‘ID.’, est proposée à partir de 33 990 euros, bonus écologique déduit ( 37990 euros prix catalogue ). Elle inclut des équipements de série tels qu’un écran central de 12,9 pouces, le démarrage sans clé ‘Keyless Go’, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien dans la voie ‘Lane Assist’, ainsi que des radars de stationnement et des projecteurs à LED. L’autonomie de l’ID.3 Pure peut atteindre 388 km selon le cycle WLTP.

Volkswagen s’est donc parfaitement calé sur le prix de la rivale française, la Renault Megane E-TECH, affichée à 34000 euros bonus déduit ! La française doit cependant composer avec une puissance de 130 ch seulement, et une batterie de 40 kWh.

ID.3 GTX : La version sportive

L’ID.3 GTX, version sportive de la compacte électrique, est désormais disponible à la commande en France à partir de 42 990 euros, bonus écologique déduit. Développant 240 kW (286 chevaux), cette version affiche une autonomie de 604 km selon le cycle WLTP. Les performances de l’ID.3 GTX sont élevées, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. La version GTX se distingue par ses jantes en alliage de 20 pouces, son design extérieur spécifique et un intérieur sportif avec des surpiqures rouges et des sièges ‘Top Sport’.

ID.3 Pro S : éligible au bonus écologique

La version ID.3 Pro S, équipée d’une batterie de 77 kWh nets, est désormais disponible en configuration 5 places, la rendant éligible au bonus écologique 2024. Cette version offre une autonomie allant jusqu’à 557 km selon le cycle WLTP et est proposée à partir de 38 990 euros, bonus écologique déduit. Elle bénéficie également d’une baisse de prix de 1 320 euros tout en améliorant son niveau d’équipement.

Toutes les versions de l’ID.3 profitent de plusieurs optimisations, incluant le nouveau logiciel ID. 5.0, un nouveau design du sélecteur de vitesses et une fonction de préchauffage de la batterie. Une nouvelle fonctionnalité, « Power Upgrade », permet aux propriétaires des versions Pro et Pro S d’augmenter la puissance de leur véhicule de 150 kW (204 ch) à 170 kW (231 ch) via une mise à jour logicielle. Cette option peut être louée au mois, à l’année ou achetée de manière définitive.

Jusqu’à présent la Volkswagen ID.3 est régulièrement en difficulté au niveau commercial, cette gamme revue devrait lui permettre d’être nettement mieux placée et plus compétitive. La France étant l’un des marchés européens leaders pour l’électrique, on comprend que Volkswagen soigne sa compacte pour notre marché avec des prix plus compétitifs. La guerre des prix sera-t-elle relancée avec une riposte des concurrents ?