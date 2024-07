Les premières images de la nouvelle Audi RS3 2024

nouvelle Audi RS3 2024 – illustration : Kolesa

Audi vient de révéler des images de sa nouvelle RS3 2024, qui a également marqué son arrivée avec un nouveau record sur la boucle nord du Nürburgring. Mais l’exemplaire photographié arborait encore des camouflages, et nous n’avons pas pu profiter totalement de sa plastique revisitée.

Ce qui change sur la nouvelle RS3 2024

Alors qu’en France l’Audi RS3 est surtout connue pour sa carrosserie deux volumes appelée Sportback, en Allemagne elle est très populaire avec sa carrosserie trois volumes. C’est justement celle-ci qui a été photographiée par Audi, et qui a été « décamouflée » et nous révèle aujourd’hui ses évolutions.

A l’avant, les blocs optiques Matrix LED arborent une nouvelle signature lumineuse qui se concentre sur la partie supérieure. Le logo est revu et positionné au sommet de la calandre, à la jonction entre le masque noir et la grille. Les écopes latérales ne sont plus fermées par un élément couleur carrosserie, ce qui change radicalement le design du bouclier.

A l’arrière, les évolutions concernent les feux qui revoient leur signature lumineuse, et le bouclier avec un diffuseur redessiné. Il est probable que les nouveautés comprennent également de nouveaux coloris, et de nouveaux dessins de jantes.

nouvelle Audi RS3 2024 – illustration : Kolesa

Pas de changement sous le capot

En revanche le bloc 5 cylindres 2.5 TFSI qui développe 400 ch et 500 Nm reste inchangé sous le capot, ce qui en soit n’est pas une mauvaise nouvelle ! Et la signature d’un nouveau record montre que les performances restent au top niveau pour la catégorie….

En effet, le châssis reconfiguré améliore la dynamique de conduite, permettant à la RS3 de réaliser des performances encore plus impressionnantes sur circuit. Et de battre au passage la M2 sur la boucle nord, ce qui devrait relancer une bataille avec BMW !

La première officielle de l’Audi RS3 restylée est prévue pour le 20 août, avec une commercialisation dès le mois d’octobre. Malheureusement en France on risque de croiser seulement des exemplaires immatriculés à l’étranger, étant donné le malus écologique de 60000 euros qui pénalise l’acheteur d’un exemplaire neuf.