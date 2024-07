Les 4 voitures électriques les plus vendues en occasion

La majorité des achats de voitures électriques se font en neuf : les acheteurs sont en effet motivés par le bonus écologique, qui fait baisser la note.

En occasion, les électriques ne représentaient que 2 % du marché sur le premier trimestre 2024. Plusieurs vendeurs nous l’ont également confirmé : quand il s’agit de revendre une voiture électrique, le prix doit être compétitif. Vous allez le voir, la différence entre les prix du neuf et de l’occasion est énorme sur ces stars du marché.

Au premier trimestre 2024, seulement 29000 voitures électriques ont changé de main sur le marché de l’occasion. En voici les quatre stars, qui dominent actuellement les ventes.

La Renault ZOE a longtemps été une star du marché français

1 – Renault ZOE : 6123 exemplaires vendus au premier trimestre 2024

La ZOE domine le marché des électriques d’occasion, ce qui s’explique par sa diffusion : elle a longtemps été la voiture électrique la plus vendue en France. Commercialisée depuis plus de 10 ans, la Renault ZOE est désormais disponible à de petits prix. Les prix débutent désormais à moins de 5000 euros, et avec des kilométrages qui restent raisonnables, parfois sous les 100.000 km. Seul bémol à ce prix : les premières ZOE étaient vendues avec une batterie en location, ce qui fera remonter le budget mensuel d’utilisation.

Plus de 5000 ZOE d’occasion sont proposées à ce jour sur leboncoin. Au vu du volume de transactions, la revente doit donc présenter un délai correct, de moins de deux mois.

Peugeot e-208

2 – Peugeot e-208 : 3440 exemplaires vendus au premier trimestre 2024

Arrivée plus tard que la ZOE, la Peugeot e-208 est désormais incontournable sur le marché de l’occasion. Arrivée en 2020, la e-208 peut se trouver à des prix qui démarrent en-dessous de 14000 euros, ce qui commence à faire une sacré différence avec les prix du neuf ! Ce qui confirme bien que la décote est assez marquée sur les électriques d’occasion.

Plus de 3700 annonces sont disponibles actuellement sur leboncoin.

3 – Tesla Model 3 : 1770 exemplaires vendus au premier trimestre 2024

Seul modèle de ce top 4 qui n’est pas citadin, la Tesla Model 3 s’affiche en occasion à partir de 19000 euros, avec de gros kilométrages ! ( 360.000 km sur un exemplaire en vente sur leboncoin ). Contrairement aux ZOE et e-208, la Model 3 est utilisée parfois en taxi, ou par de gros rouleurs et par les familles. Les kilométrages sont donc plus élevés. Sur des moyennes plus raisonnables, les prix de départ pour des Model 3 Propulsion de 2019 commencent à partir de 23000 euros ( de 70000 à 120000 km ).

1350 Model 3 sont en vente surleboncoin à ce jour, la revente doit logiquement se faire en moins de 3 mois.

Fiat 500e

4- Fiat 500e : 1725 exemplaires vendus au premier trimestre 2024

Quatrième voiture électrique la plus demandée en occasion, la Fiat 500e est arrivée en 2020 et ses prix commencent à baisser. Même dans le réseau Fiat, on trouve des 500e de 2022 peu kilométrées à moins de 15000 euros. Si elle semble un peu trop onéreuse en neuf avec des prix qui démarrent à plus de 30000 euros, en occasion la 500e peut donc largement devenir une bonne affaire. Attention à la décote pour ceux qui voudraient s’en offrir une neuve !

Près de 2300 Fiat 500e sont proposées sur leboncoin : la revente peut donc prendre théoriquement plus de 3 mois sur ce modèle avec une offre supérieure à la demande…