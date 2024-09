Nouveau Audi Q5 Sportback : les premières images sont tombées

Nouveau Audi Q5 Sportback – illustration : Kolesa

Les prototypes du futur Audi Q5 sont régulièrement débusqués sur la route ces dernières semaines, et cela a permis de générer des images de rendus qui nous offrent un premier aperçu du nouveau Q5 Sportback. Alors que l’Audi Q6 e-tron débute sa commercialisation, la marque allemande prépare le renouvellement de l’un de ses best-sellers de sa gamme thermique.

Une silhouette familière, mais renouvelée

Le Q5, c’est un peu l’enfant prodige de la gamme Audi. Apparue en 2008, cette famille de SUV s’est rapidement imposée comme l’un des piliers de la marque aux anneaux. Aujourd’hui, le Q5 en est à sa deuxième génération, lancée en 2017, et il a déjà bénéficié d’un lifting en 2020. C’est à ce moment-là qu’Audi a décidé de donner une nouvelle dimension à ce modèle en introduisant une version Sportback, avec une ligne de toit plus fluide et un design plus agressif. Une formule lancée par BMW, et qu’Audi a tenté de reprendre à sa sauce…

Les images des prototypes camouflés du nouveau Q5 Sportback laissent entrevoir une silhouette très proche de celle du modèle actuel. Cependant, ne vous y trompez pas : Audi a bien prévu quelques ajustements pour cette nouvelle version. Le design se veut plus arrondi, avec une inspiration claire des derniers modèles de la marque. À l’avant, les phares se distinguent par une forme plus étroite et une bordure inférieure incurvée, abandonnant la tendance des optiques “à deux niveaux” que l’on retrouve sur certains autres modèles récents d’Audi. La calandre, toujours fidèle à la tradition Audi, adopte une finition originale avec de grands éléments en forme de losange, apportant une touche de modernité.

Sur le côté, on remarque des lignes douces au niveau des passages de roue, accentuant le caractère sportif de cette version coupé. Les poignées de porte, quant à elles, restent classiques, préférant un grip naturel plutôt que des mécanismes escamotables. À l’arrière, le Q5 Sportback adopte un bandeau lumineux LED qui traverse toute la largeur du véhicule, une signature de plus en plus courante chez Audi. Les acheteurs pourront d’ailleurs choisir en option la technologie OLED.

Nouveau Audi Q5 Sportback – illustration : Kolesa

Une plateforme éprouvée et des motorisations revisitées

Le futur Audi Q5, qu’il soit en version standard ou Sportback, reposera sur la plateforme Premium Platform Combustion (PPC), version évoluée de la MLB evo. Cette nouvelle base a déjà été inaugurée avec la nouvelle génération de l’A5 2024. Elle promet une combinaison de dynamisme et de confort, caractéristiques essentielles pour les modèles Audi.

Côté motorisation, le nouveau Q5 ne décevra pas les amateurs de performances. La version de base devrait accueillir un moteur turbo essence 2.0 TFSI, disponible en différentes puissances, allant de 150 à 204 chevaux. Le diesel sera reconduit, avec un 2.0 TDI de 204 ch également. Oubliez les 6 cylindres diesel : les motorisations plus puissantes feront appel à l’hybridation rechargeable. Avec une puissance de 272 ch en standard, sans doute accompagnée d’un niveau de puissance supérieur en haut de gamme. Le tout avec une autonomie de l’ordre de 100 km en électrique.

Pour les plus exigeants, Audi prépare également une version SQ5 avec un V6 3.0 litres turbo, couplé à un système hybride léger. Cette configuration promet une puissance totale de 367 chevaux, soit un gain de 14 chevaux par rapport à la génération précédente. L’ensemble de la gamme sera associé à une boîte de vitesses robotisée à 7 rapports S tronic, assurant des changements de rapport rapides et fluides. En France cette version ne devrait pas représenter un volume élevé en raison du malus écologique dissuasif.

La planche de bord pourrait s’inspirer de celle de la nouvelle A5

Un lancement imminent

Audi devrait lever le voile sur son nouveau Q5 dans les mois à venir, suivi rapidement par la version Sportback. Ce modèle s’annonce comme un acteur incontournable dans le segment des SUV coupés premium, prêt à rivaliser avec des concurrents de taille comme le BMW X4 ou le Mercedes GLC Coupé.