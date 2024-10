Nouveau Skoda Elroq : on en sait déjà beaucoup avant le reveal du 1er octobre

Le nouveau Skoda Elroq poursuit sa campagne de teasing, et nous dévoile encore de nouvelles images et informations à son sujet avant sa présentation officielle prévue le 1er octobre prochain. Ce nouveau SUV électrique va inaugurer un nouveau design pour la marque, tout en affichant des caractéristiques techniques compétitives…

Un design renouvelé pour Skoda

Les designers Skoda avaient présenté leur nouveau langage Modern Solid en 2022, via le concept car Vision 7S. Ce nouveau Skoda Elroq va pouvoir profiter de ce design inédit…Cette alternative électrique au Karoq se distingue donc par sa « tech-deck face » avec un lettrage Skoda sur le capot au lieu du logo de la marque. Une face avant que l’on retrouvera ensuite sur tous les modèles Skoda des prochaines années.

Ce design voulu robuste et épuré devrait rester dans la veine du style Skoda, très germanisant, sobre, et qui ne déclenche pas grande émotion…

Avec 4,49 m de long, le nouveau venu sera très proche de notre Scenic E-TECH national. Plus court, le français pourra se vanter d’un coffre plus généreux ( 545 litres vs 470 litres ).

Une technique au goût du jour

Pas de plate-forme inédite pour l’Elroq, qui devra se contenter de l’actuelle plate-forme MEB déjà présente par exemple sur l’Enyaq, ou encore les ID.3, ID.4 et autres. Skoda annonce déjà les niveaux de puissance de l’Elroq, qui iront de 170 ch à 299 ch. En autonomie, l’Elroq pourra revendiquer 560 km dans le meilleur des cas.

La gamme est même déjà connue avec les Elroq 50, 60, 85 et 85x. Cette dernière version pourra donc profiter d’une transmission intégrale. Le chiffre indique la capacité de la batterie : 55 kWh pour la première version 170 ch propulsion, 63 kWh pour l’Elroq 60 qui développe 204 ch, et 82 kWh pour les versions les mieux dotées. L’Elroq 85 s’offre le nouveau moteur Volkswagen qui développe 285 ch, alors que la version 85x ajoute un petit moteur à l’avant pour un total de 299 ch.

Sur les deux premières versions, la vitesse de pointe est limitée à 160 km/h, alors qu’elle est débridée à 180 km/h sur les versions 85.

Au niveau de la recharge, la charge rapide en courant continu est possible jusqu’à 175 kW. Un chiffre théorique et souvent bien inférieur dans la vraie vie !

Skoda devrait nous présenter l’Elroq en octobre, au Mondial de Paris 2024. Ce modèle deviendra sans doute le best-seller de la marque en électrique, en attendant l’arrivée d’un modèle plus petit à l’horizon 2026.

