Mercedes CLA 2025 : la nouvelle entrée de gamme de l’étoile

Mercedes CLA 2025 – illustration : Kolesa

Mercedes est sur le point de lever le voile sur la troisième génération de son modèle CLA, un coupé quatre portes compact qui a su s’imposer comme une référence dans la catégorie des berlines premium d’entrée de gamme depuis son lancement en 2013. Avec la disparition prochaine des Classe A et B, cette nouvelle CLA deviendra la nouvelle entrée de gamme de la marque à l’étoile. Elle sera disponible en hybride, mais aussi en électrique, une petite révolution pour Mercedes.

Un design réinterprété : modernité et identité

Le design de la Mercedes CLA de troisième génération conserve les proportions élégantes qui ont fait la renommée du modèle, tout en apportant des évolutions significatives. Les phares adoptent désormais une signature lumineuse en forme d’étoile, emblématique de Mercedes-Benz, et sont reliés par une fine bande LED qui accentue la largeur de la calandre. Les poignées de porte escamotables et les lignes horizontales marquées sur les flancs renforcent l’esthétique moderne, tandis que la partie arrière se distingue par des feux intégrant des motifs étoilés entourés d’éléments semi-circulaires.

Ces choix stylistiques, directement hérités du concept-car, apportent une touche d’exclusivité tout en restant fidèles à l’ADN de la marque. Toutefois, on pourrait reprocher une certaine timidité dans l’évolution de la silhouette, avec des vitres latérales et des proportions globales qui rappellent fortement les générations précédentes.

Une plateforme inédite et des motorisations diversifiées

Le nouveau CLA inaugure la plateforme Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), spécialement conçue pour les véhicules compacts du segment Entry Luxury. Cette architecture est un véritable tournant pour la marque, offrant une flexibilité pour accueillir des motorisations hybrides et 100 % électriques.

Les versions hybrides embarqueront un moteur essence 1,5 litre couplé à une boîte robotisée à double embrayage à huit rapports. Le modèle de base proposera une traction avant, tandis qu’une transmission intégrale 4MATIC sera aussi proposée sur les plus hauts niveaux de puissance.

Côté électrique, le CLA s’annonce prometteur avec une architecture 800 volts permettant des recharges rapides et une efficacité énergétique accrue. Ces versions, équipées d’un moteur arrière de série, offriront une propulsion et une boîte à deux rapports, une rareté dans le segment, qui pourrait améliorer les performances et l’autonomie.

Mercedes CLA 2025 – illustration : Kolesa

Entre luxe et technologie

L’intérieur de la nouvelle CLA n’a pas encore été dévoilé en détail, mais Mercedes-Benz devrait poursuivre son approche minimaliste haut de gamme. Attendez-vous à un écran central large et intégré, probablement équipé du système d’exploitation MB.OS, la dernière innovation de la marque en matière de connectivité et d’intelligence artificielle. Cette architecture « chip-to-cloud » a été présentée en 2023, et vient remplacer l’actuel système MBUX.

Les versions hybrides comme électriques devraient proposer une panoplie d’options de confort et de sécurité, dont certaines pourraient être réservées aux finitions les plus haut de gamme. Cela inclut probablement un affichage tête haute, des systèmes de conduite semi-autonome, ainsi qu’un éclairage d’ambiance personnalisable.

Arrivée imminente

Avec le CLA, Mercedes-Benz cherche à séduire une clientèle jeune et urbaine, en quête d’un modèle premium accessible. En combinant un design attrayant, des technologies avancées et des motorisations variées, le CLA de troisième génération s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.

La présentation officielle du nouveau Mercedes-Benz CLA est attendue dans les prochaines semaines. Reste à voir si ce modèle parviendra à trouver une clientèle, notamment en France où le marché des compactes est dominé par les carrosseries à deux volumes. La disparition de la Classe A risque de faire chuter les ventes en France, à suivre…