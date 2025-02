Les prix et la gamme du Renault Scenic E-TECH 2025

S’il a disparu de la gamme thermique, le Renault Scenic E-TECH 100 % électrique a pris la relève du défunt monospace. Mais si le patronyme demeure, il s’agit désormais d’un crossover, signe des temps. En France en 2024, Renault est parvenu à écouler 8953 exemplaires de son Scenic E-TCH, ce qui le situe à la 52ème place du marché. Dans le monde, ce sont 24200 Scenic électriques qui ont été vendus l’année dernière, contre par exemple 35100 Megane E-TECH, ou 87800 Austral. Le volume demeure assez faible, il y a encore une belle marge de progression pour que les ventes électriques dominent les ventes de voitures neuves.

Scenic Evolution

En entrée de gamme, le Scenic E-TECH Evolution est déjà loin d’être dépouillé ( heureusement à 40000 euros ) avec un équipement de série convaincant : jantes alliage diamantées 19″ streamline, rétroviseurs extérieurs noir brillant, projecteurs full LED, bouclier avant sport avec lame F1, système multimédia openR link 9″: sans serv. Google ni précond. charge DC, audio Arkamys Auditorium, climatisation automatique bi-zone, carte Renault accès et démarrage mains-libres, console de rangement haute avec accoudoir central coulissant, purificateur d’air, banquette rabattable 40/20/40, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, gestion automatique des feux diurnes et des essuie-glaces, tableau de bord full numérique, rétroviseurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, clignotant à défilement, volant enduit grainé, pompe à chaleur, charge AC 7kW + DC 130 kW (autonomie confort) ou DC 150 kW.

Ce premier niveau de finition est seulement associé à une motorisation de 170 ch, avec une batterie de 60 kWh, pour une autonomie annoncée à 430 km.

Scenic E-TECH Evolution 170 ch autonomie confort : 39990 euros ( prix catalogue )

Scenic Techno

L’écart de prix avec la finition Techno est de 2000 euros, et ajoute un certain nombre d’éléments : vitres et lunette arrière surteintées, projecteurs full LED directionnels avec fonction antibrouillard, système multimédia openR link 12″: services Google, précond. charge DC, audio Arkamys Auditorium, changement d’intensité du freinage régénératif par palettes, commutation automatique des feux de route / croisement, multi-sense, aides au parking avant et latérales.

La finition Techno donne accès à la motorisation de 220 ch, associée à la grosse batterie de 87 kWh, pour une autonomie de 625 km.

Scenic E-TECH Techno 170 ch autonomie confort : 41990 euros ( prix catalogue )

Scenic E-TECH Techno 220 ch grande autonomie : 46990 euros

Scenic Techno option Esprit Alpine

Pour être éligible au bonus écologique, le look Esprit Alpine est annoncé comme une option et non une finition.

Les 2000 euros supplémentaires donnent droit aux suppléments suivants : jantes alliage diamantées 20″ speedway, finition extérieure esprit Alpine, sièges typés sport, volant Alpine, planche de bord spécifique, pièces décor bleues, sellerie en maille recyclée noire titane embossée et textile enduit grainé matelassé recyclé avec surpiqûres bleues, hayon motorisé, chargeur smartphone à induction, sièges avant chauffants (incl. volant chauffant).

Scenic E-TECH Techno option Esprit Alpine 220 ch grande autonomie : 48990 euros

Scenic Techno option Iconic

L’option Iconic est facturée au prix fort, puisqu’elle nécessite un effort supplémentaire de 3500 euros et culmine à 52490 euros avant déduction du bonus écologique.

Heureusement la dotation est encore plus riche que sur la version Esprit Alpine : jantes alliage diamantées 20″ oracle, système multimédia openR link 12″: services Google, précond. charge DC, audio premium Harman Kardon, toit verre panoramique opacifiant solarbay, siège conducteur avant électrique avec fonction lombaire électrique massant + siège passager manuel, parking mains libres (inclut aides au parking avant, arrière et latérales), active driver assist: régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie, rétroviseur intérieur avec fonction caméra numérique, avertisseur d’angle mort et détection arrière avec correction trajectoire d’urgence, alerte sortie sécurisée des occupants.

Scenic E-TECH Techno option Iconic 220 ch grande autonomie : 52490 euros