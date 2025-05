Renault 4 E-TECH Iconic : combien coûte la R4 toutes options ?

Renault 4 E-TECH : combien coûte la R4 toutes options ?

La nouvelle Renault 4 E-TECH est l’un des SUV électriques du segment B appelé à être très diffusé en France, au vu du succès de sa petite soeur, la Renault 5 E-TECH ( lire notre essai de la Renault 5 E-TECH 120 ch ). En attendant de vous en proposer un essai détaillé, nous avons voulu savoir combien pouvait coûter la version la plus chère, en cochant toutes les options !

Une configuration Iconic 150 ch

Trois niveaux de finition sont proposés sur la Renault 4 : Evolution, Techno et Iconic. Les acheteurs ont aussi le choix entre la motorisation de 120 ch et celle de 150 ch. Nous sommes donc partis sur une configuration de Renault 4 Iconic 150 ch, avec autonomie confort. Celle-ci est donnée pour 391 km en cycle mixte WLTP, ce qui restreint tout de même les grands voyages…Du côté des performances, la R4 de 150 ch accélère de 0 à 100 km/h en 8,2 s, et atteint les 150 km/h en vitesse de pointe.

Le tarif est déjà conséquent, à 37490 euros ( avant déduction du bonus écologique ). On est toutefois bien en-dessous des 41700 euros d’un Peugeot e-2008 GT ( lire notre essai du Peugeot e-2008 )

Passons aux options :

-Peinture : la teinte bleu nuage avec toit noir est gratuite, et pour avoir une autre teinte comme ce vert Hauts-de-France ( hommage à la région de Douai qui produit le modèle ), il faudra ajouter 650 euros. Il est ensuite possible d’ajouter en option le capot noir, pour 200 euros.

Aucune autre possibilité de changement pour l’extérieur, avec des jantes alliage 18″ parisienne de série, sans alternative possible.

-Multimédia : Renault propose le système audio Harman Kardon, au prix de 600 euros, ce qui reste raisonnable ( avec 9 haut-parleurs ).

-Sécurité : une seule option est proposée en sécurité, le pack Extended Grip à 300 euros.

-Electrique : Renault facture à 400 euros le câble de recharge domestique mode 2.

Le tarif toutes options grimpe donc à 39640 euros avant déduction du bonus, soit 37640 euros bonus de 2000 euros déduit.

Renault 4 E-TECH Iconic

Conclusion

Cette configuration toutes options montre que l’équipement de série est très complet, puisque Renault ne propose au final que des options pas indispensables comme l’Extended Grip ou le système Hifi. Le tarif est donc compétitif face à la concurrence, notamment les marques du groupe Stellantis. Avec son design original, la Renault 4 E-TECH devrait séduire un certain public nostalgique, nous avons hâte de voir les scores commerciaux de ce nouveau modèle.

Renault 4 E-TECH Iconic

Renault 4 E-TECH Iconic