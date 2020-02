Les prix de la nouvelle Honda Jazz

ALL-NEW HONDA JAZZ DELIVERS POWERFUL HYBRID PERFORMANCE AND ADVANCED CONNECTIVITY

La nouvelle Honda Jazz arrivera dans les concessions dès l’été 2020, et ce dans toute l’Europe. Le constructeur japonais en profite pour annoncer les tarifs, qui commencent à 21990 euros pur la Jazz et 27090 euros pour la Jazz Crosstar. Un prix en hausse par rapport à la précédente génération, mais qui était alors uniquement proposée en moteur essence. ( lire notre essai de la Honda Jazz 2015 ) La nouvelle Jazz mise sur la technologie hybride, dont ne disposent pas toutes ses rivales. Son tarif de départ devrait donc se placer sous le prix d’entrée de gamme d’une Clio hybride, mais cette dernière disposera d’une puissance bien supérieure avec 140 ch sous la pédale.

Il est clair qu’avec son profil monocorps clairement plus en vogue, la Jazz n’aura toutes les cartes en main pour s’imposer. Mais Honda bénéficie d’une certaine image, et d’un public fidèle qui pourrait suivre malgré tout.

La Jazz Crosstar est de son côté plus baroudeuse, avec des airs de SUV nettement plus dans l’air du temps. Mais à 27090 euros, le prix la place face à des Peugeot 2008 II et Renault Captur 2 qui vont paraître nettement plus compacts et plus aguicheurs.