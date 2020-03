Les prix du Volkswagen T-Roc Cabriolet

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Volkswagen ouvre les commandes pour son T-Roc Cabriolet. Logiquement, ce véhicule de niche est proposé avec une gamme réduite qui ne comporte que deux niveaux de finition : Style et R-Line. Le constructeur allemand a eu la bonne idée d’éviter le TDI sur son SUV découvrable. Deux moteurs ont été retenus : le petit 1.0 TSI de 115 ch, et le 1.5 TSI de 150 ch en boîte DSG7.

Le prix de départ est de 34600 euros pour le Volkswagen T-Roc Cabriolet Style 1.0 TSI. En location longue durée, le tarif mensuel est de 379 euros par mois sur 37 mois, avec un apport de 3000 euros.

Si la finition Style laisse le choix entre le 3 cylindres et le TSI 150 pour 38600 euros, le T-Roc Cabriolet R-Line est uniquement proposé en 150 ch au prix de 42900 euros.

L’équipement de cette version Style comprend de série : jantes alliage 17″ Mayfield, feux arrière à LED, assistant de maintien de trajectoire Dynamic Lane Assist, détection de fatigue du conducteur, Front assist avec détection des piétons, climatisation automatique bi-zone, aide au stationnement avant et arrière, caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif, sièges avant chauffants, ouverture et démarrage sans clé Keyless et encore le système de navigation Discover Media.

L’équipement de ce niveau d’entrée est donc un vrai coeur de gamme avec un accent porté sur le confort et la sécurité.

Le T-Roc Cabriolet R-Line est porté sur une présentation sportive, que l’on peut voir sur les photos de cet exemplaire rouge métallisé. La présentation s’enrichit des jantes alliage 18″ Sebring, de boucliers avant et arrière R-Line, d’un diffuseur arrière noir et de logos R-Line sur les ailes avant et la calandre. A l’intérieur, cette version bénéficie de sièges sport avec sellerie spécifique R-Line, d’un pédalier aluminium, de seuils de portes, ainsi que d’un volant badgé R-Line. Palettes au volant pour la boîte DSG et châssis sport permettent aussi d’améliorer la partie dynamique.

Dommage que le 2.0 TSI de 190 ch n’ait pas été retenu dans la gamme.

Volkswagen propose ce véhicule de niche à des tarifs élevés mais qui n’ont rien d’étonnant pour le produit et pour le niveau d’équipement. Comme les cabriolets ont parfois une durée de vie courte, si vous êtes tentés n’attendez pas pour passer commande !

Planche de bord du Volkswagen T-Roc Cabriolet

Sièges du Volkswagen T-Roc Cabriolet

Sièges du Volkswagen T-Roc Cabriolet