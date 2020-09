Nouveau Hyundai Kona : facelift et N Line

Hyundai Kona N Line

Apparu en 2017, le SUV urbain Hyundai Kona bénéficie d’une mise à jour et se pare d’une présentation N Line qui lui donne un style sportif. Les ventes ne sont pourtant pas en baisse : depuis le début de l’année, le Hyundai Kona a été immatriculé à 8725 exemplaires en France, ce qui le place en 29ème place du marché. L’an passé sur les huit premiers mois de l’année, 6351 Kona avaient été vendus, et il se contentait de la 56ème place. La progression est donc très intéressante pour Hyundai, pour qui le Kona est devenu la première vente en France devant les Tucson et i20.

En Europe, ce sont 228.000 exemplaires qui ont déjà été écoulés.

Première nouveauté mise en avant dans cette présentation du Kona restylé : une version N Line. Celle-ci se démarque par ses moulures couleur carrosserie, ses logos N Line sur les ailes et le hayon, ses jantes au dessin spécifique, et ses boucliers inédits. De nombreux détails sont différents d’un Kona standard, puisque même le logo n’est pas positionné au même endroit. Il migre au centre de la calandre sur cette finition N Line. Un pack extérieur N Line ajoute une sellerie avec tissu et suédine, surpiqûres rouges distinctives, des couvre-pédales métallisés et un logo N sur le levier de vitesse et sur les sièges

Les autres Kona se démarquent des versions actuelles par une calandre élargie et moins haute, des blocs optiques redessinés, une nouvelle signature lumineuse, et un bouclier entièrement remanié. La fente au-dessus de la calandre disparait, alors qu’elle est présente et coupée en 3 façon Audi sur le Kona N Line.

Hyundai Kona N Line

Hyundai en profite pour doter son Kona de motorisations à hybridation légère 48V, en essence et en diesel. Il s’agit des moteurs Smartstream T-GDI 1,0 litre de 120 ch, et diesel 1.6 de 136 ch. Le Hyundai Kona hybride est bien entendu reconduit, avec sa puissance cumulée de 141 ch et sa petite batterie de 1,56 kWh. Il s’agit donc toujours d’un hybride non rechargeable. Au final deux moteurs sont supprimés : le petit diesel de 115 ch, et le bloc essence de 177 ch trop impacté par le malus.

Ceux qui veulent rouler en tout électrique pourront se tourner vers le Kona Electric, qui n’est pas concerné par ce restyling avec sa présentation spécifique.

Le nouveau Hyundai Kona arrivera en concessions en novembre 2020.

Hyundai Kona N Line

Le Hyundai Kona restylé

Le Hyundai Kona restylé

Le Hyundai Kona restylé