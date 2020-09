Série limitée : Dacia Sandero Stepway et Duster Evasion

Les Dacia Duster Evasion et Sandero Stepway Evasion

Dacia lance une nouvelle série limitée sur ses deux modèles phares : le SUV Duster et la Sandero Stepway. Le Dacia Duster Evasion est basée sur le Duster Confort, en 4X2 avec motorisation BluedCi 115 ou bi-carburation ECO-G 100. La présentation s’enrichit de plusieurs éléments : une canule d’échappement chromée, les vitres arrière surteintées, les barres de toit longitudinales chrome satiné, les coques de rétroviseurs chrome satiné, et les skis avant et arrière chrome satiné au niveau des boucliers. Un Stripping gris givré pearl est apposé sur les bas de portières, avec un esprit « surf ». La carte mains libres fait aussi partie de la dotation de série du Duster Evasion. Dacia a en effet signé un partenariat avec la Fédération française de surf, qui se concrétise par deux compétitions : l’open de France Dacia, une compétition de surf aux Sables d’Olonne fin septembre, et l’open de France de paddle Dacia à Annecy les 10 et 11 octobre. Les prix du Dacia Duster Evasion sont de 16550 euros en ECO-G 100 et de 19150 euros en BluedCi 115.

Le Duster Evasion s’accompagne d’une Sandero Stepway Evasion, basée sur la finition Urban Stepway. La dotation comprenant déjà de série la climatisation et la radio bluetooth ne s’enrichit que du régulateur de vitesse et du stripping de bas de portes. Cette série limitée est proposée à 10990 euros avec le petit moteur Sce 75 ch, et 12590 euros avec la motorisation bi-carburation ECO-G 100. Attention à l’achat de ce modèle : la nouvelle génération de la Sandero Stepway vient tout juste d’être dévoilée !

